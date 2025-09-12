Connect with us

Au scăzut investițiile nete realizate în economia națională. Situația pe sectoare

Publicat

acum 18 secunde

Au scăzut investițiile nete realizate în economia națională, Potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Statistică (INS), în trimestrul II acestea au scăzut cu 0,5%.

Investițiile nete realizate în economia națională au însumat, în perioada menționată, 46.803,4 milioane lei. Scăderea este față de trimestrul II 2024.

În trimestrul II 2025, comparativ cu trimestrul II 2024, investițiile nete realizate în economia națională au scăzut cu 0,5%, ca urmare a scăderii înregistrate la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 11,9%.

Creșteri s-au înregistrat la elementele de structură alte cheltuieli de investiții1 cu 28,7% și lucrări de construcții noi cu 1,1%, potrivit Mediafax.

În semestrul I 2025 investițiile nete realizate în economia națională au însumat 83.813,0 milioane lei, în creștere cu 1%, comparativ cu semestrul I 2024.

Creșterea a fost înregistrată la elementele de structură: lucrări de construcții noi cu 4,0% și la alte cheltuieli cu 2,1%.

Scădere s-a înregistrat la elementul de structură utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 6,0%.

