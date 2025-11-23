Connect with us

Autoritatea de mediu va fi responsabilă cu investigarea și soluționarea reclamațiilor privind mirosurile neplăcute. PROIECT

Autoritatea de mediu va fi responsabilă cu investigarea și soluționarea reclamațiilor privind mirosurile neplăcute. Autoritatea de mediu va fi principala instituție responsabilă cu investigarea și soluționarea reclamațiilor privind mirosurile neplăcute, prevede o inițiativă legislativă înregistrată recent la Senat. Proiectul extinde definiția disconfortului olfactiv și creează un mecanism de cooperare între autoritățile de mediu și cele de sănătate, în vederea evaluării impactului asupra sănătății publice. 

Prin centralizarea competențelor, parlamentarii vor să asigure o abordare integrată a poluării aerului, să elimine confuziile și fragmentarea administrativă și să reducă timpul de răspuns la sesizările cetățenilor.

O propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului a fost înregistrată pe 19 noiembrie, la Senat.

Autoritatea de mediu, responsabilă cu investigarea și soluționarea reclamațiilor privind mirosurile neplăcute

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la PSD, OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului constituie principalul instrument normativ pentru asigurarea unui mediu sănătos, echilibrat ecologic şi pentru gestionarea factorilor care pot afecta sănătatea populaţiei.

„Cu toate acestea, problematica disconfortului olfactiv este reglementată insuficient şi ambiguu, ceea ce generează suprapuneri şi conftizii instituţionale între autorităţile de mediu şi cele de sănătate publică”, spun parlamentarii.

Potrivit expunerii de motive a proiectului legislativ, autorităţile de mediu din România dispun de infrastructură tehnică şi expertiză pentru monitorizarea emisiilor şi analiza compuşilor volatili responsabili de mirosuri. Tot acestea emit actele de reglementare (autorizaţii, acorduri), fiind singurele instituţii capabile să impună măsuri corective sau să suspende/revoce dreptul de funcţionare al operatorilor care generează disconfort olfactiv.

Ce prevede proiectul: extinderea definiţiei disconfortului olfactiv și cooperare între instituții

Potrivit proiectului, disconfortul olfactiv este definit drept efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populaţiei (fizice şi mentale), asupra mediului, calităţii vieţii, impactului social şi economic:, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naţionale, europene şi internaţionale în vigoare.

Definiţia propusă completează cadrul actual prin includerea dimensiunilor sănătăţii fizice şi mentale, calităţii vieţii, precum şi a impactului social şi economic. Această abordare
reflectă realitatea documentată în literatură şi practica administrativă europeană, conform căreia mirosurile afectează bunăstarea populaţiei şi pot indica emisii poluante.

În cazul existenţei unei plângeri din partea publicului care reclamă existenţa unui disconfort olfactiv, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin structurile subordonate, va avea responsabilitatea de a investiga şi soluţiona plângerea.

De asemenea, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate solicita sprijinul autorităţii publice centrale pentru sănătate, prin structurile subordonate (DSP-uri), pentru evaluarea impactului disconfortului olfactiv asupra stării de sănătate a populaţiei, dacă este cazul.

În situaţia în care investigaţiile relevă existenţa unei legături de cauzalitate între disconfortul olfactiv şi starea de sănătate a populaţiei, autoritatea publică centrală pentru sănătate notifică autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, responsabilă cu emiterea actelor de reglementare în domeniul protecţiei mediului, pentru reexaminarea şi actualizarea respectivelor acte.

Foto: imagine reprezentantivă generată cu ajutorul AI

