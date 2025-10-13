Avertisment ANSVSA pentru crescătorii de animale: risc crescut de apariție a unor focare de boli în România

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează privind riscul ridicat de apariție a unor focare de boli la animale. Anunțul este făcut în contextul epidemiologic european îngrijorător și al nerespectării regulilor privind mișcarea animalelor.

Potrivit datelor transmise de Comisia Europeană, în prima parte a lunii octombrie 2025 au fost înregistrate, la nivel european, numeroase focare și cazuri de boli la animale. Uneleau impact semnificativ asupra sănătății publice și a economiei zootehnice. România se regăsește printre statele afectate de mai multe boli transmisibile, precum pesta porcină africană, rabia, variola ovină și boala limbii albastre (bluetongue), transmite ANSVSA.

Focare de boli la animale, în România și Europa

La nivel european și național, în perioada 1-13 octombrie, s-au raportat:

54 de focare de pestă porcină africană la porci domestici, dintre care 25 în România

154 de cazuri la mistreți, dintre care 2 în România

1 focar de antrax în Spania

15 focare de gripă aviară la păsări domestice (în mai multe state UE)

18 cazuri la păsări sălbatice

10 focare de dermatoză nodulară contagioasă la bovine (Spania și Italia)

114 de focare de variolă ovină/caprină

8 focare de rabie, dintre care 6 pe teritoriul României, afectând bovine, câini și vulpi

21 de focare de boala limbii albastre, România fiind afectată în județul Sibiu (serotip 4).

Măsuri dispuse de ANSVSA

Pentru prevenirea răspândirii acestor boli, inspectorii ANSVSA au desfășurat, încă de la începutul anului, acțiuni de control intensificate la nivel național. Sunt verificate transporturile de animale, exploatațiile comerciale și nonprofesionale, precum și respectarea normelor sanitar-veterinare privind mișcarea, identificarea și înregistrarea animalelor.

De la începutul anului și până în prezent, inspectorii sanitar-veterinari au efectuat 28.405 controale oficiale în exploatațiile comerciale și în trafic. Au fost aplicate 2.700 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 3,6 milioane de lei.

Totodată, au fost constatate 977 de abateri la exploatațiile de animale, au fost emise 3 ordonanțe de suspendare a activității și 31 de ordonanțe de interzicere a activității, iar pentru aproape 274.626 de animale au fost actualizate datele în Baza Națională de Date (BND).

Nereguli constatate

Inspectorii ANSVSA au aplicat sancțiuni contravenționale pentru următoarele neconformități:

transportul ilegal de animale, fără documente sanitar-veterinare;

utilizarea mijloacelor de transport neautorizate sau nedezinfectate;

vânzarea și cumpărarea de animale fără documente legale;

deținerea de animale neidentificate.

Apel la responsabilitate

ANSVSA reamintește că bolile transmisibile ale animalelor pot avea consecințe grave, atât din punct de vedere economic, cât și sanitar, afectând sectorul zootehnic, industria alimentară și, în unele cazuri, sănătatea publică (cum este cazul rabiei sau al antraxului).

Prevenirea focarelor depinde în mare măsură de responsabilitatea crescătorilor și a transportatorilor de animale.

Autoritatea solicită respectarea strictă a legislației sanitar-veterinare și informarea imediată a medicului veterinar în caz de suspiciune de boală.

„ANSVSA acționează permanent pentru protejarea sănătății animalelor și a siguranței alimentare, printr-un sistem riguros de supraveghere și control sanitar-veterinar. Situația epidemiologică actuală la nivel european impune responsabilitate și vigilență din partea tuturor celor implicați — autorități, medici veterinari și crescători de animale. Respectarea regulilor sanitar-veterinare este esențială pentru prevenirea focarelor și limitarea riscurilor care pot afecta nu doar economia zootehnică, ci și sănătatea publică.” — Alexandru Bociu, Președintele ANSVSA

Recomandări pentru crescători

nu cumpărați sau vindeți animale fără documente legale

nu transportați animale cu mijloace neautorizate sau nedezinfectate

notificați medicul veterinar la orice suspiciune de boală

respectați restricțiile de mișcare în zonele cu focare.

