Connect with us

Economie

Avertisment ANSVSA pentru crescătorii de animale: risc crescut de apariție a unor focare de boli în România

Publicat

acum 2 ore

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează privind riscul ridicat de apariție a unor focare de boli la animale. Anunțul este făcut  în contextul epidemiologic european îngrijorător și al nerespectării regulilor privind mișcarea animalelor.

Potrivit datelor transmise de Comisia Europeană, în prima parte a lunii octombrie 2025 au fost înregistrate, la nivel european, numeroase focare și cazuri de boli la animale. Uneleau impact semnificativ asupra sănătății publice și a economiei zootehnice. România se regăsește printre statele afectate de mai multe boli transmisibile, precum pesta porcină africană, rabia, variola ovină și boala limbii albastre (bluetongue), transmite ANSVSA.

Focare de boli la animale, în România și Europa

La nivel european și național, în perioada 1-13 octombrie, s-au raportat:

  • 54 de focare de pestă porcină africană la porci domestici, dintre care 25 în România
  • 154 de cazuri la mistreți, dintre care 2 în România
  • 1 focar de antrax în Spania
  • 15 focare de gripă aviară la păsări domestice (în mai multe state UE)
  • 18 cazuri la păsări sălbatice
  • 10 focare de dermatoză nodulară contagioasă la bovine (Spania și Italia)
  • 114 de focare de variolă ovină/caprină
  • 8 focare de rabie, dintre care 6 pe teritoriul României, afectând bovine, câini și vulpi
  • 21 de focare de boala limbii albastre, România fiind afectată în județul Sibiu (serotip 4).

Măsuri dispuse de ANSVSA

Pentru prevenirea răspândirii acestor boli, inspectorii ANSVSA au desfășurat, încă de la începutul anului, acțiuni de control intensificate la nivel național. Sunt verificate transporturile de animale, exploatațiile comerciale și nonprofesionale, precum și respectarea normelor sanitar-veterinare privind mișcarea, identificarea și înregistrarea animalelor.

De la începutul anului și până în prezent, inspectorii sanitar-veterinari au efectuat 28.405 controale oficiale în exploatațiile comerciale și în trafic. Au fost aplicate 2.700 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 3,6 milioane de lei.

Totodată, au fost constatate 977 de abateri la exploatațiile de animale, au fost emise 3 ordonanțe de suspendare a activității și 31 de ordonanțe de interzicere a activității, iar pentru aproape 274.626 de animale au fost actualizate datele în Baza Națională de Date (BND).

Nereguli constatate

Inspectorii ANSVSA au aplicat sancțiuni contravenționale pentru următoarele neconformități:

  • transportul ilegal de animale, fără documente sanitar-veterinare;
  • utilizarea mijloacelor de transport neautorizate sau nedezinfectate;
  • vânzarea și cumpărarea de animale fără documente legale;
  • deținerea de animale neidentificate.

Apel la responsabilitate

ANSVSA reamintește că bolile transmisibile ale animalelor pot avea consecințe grave, atât din punct de vedere economic, cât și sanitar, afectând sectorul zootehnic, industria alimentară și, în unele cazuri, sănătatea publică (cum este cazul rabiei sau al antraxului).

Prevenirea focarelor depinde în mare măsură de responsabilitatea crescătorilor și a transportatorilor de animale.

Autoritatea solicită respectarea strictă a legislației sanitar-veterinare și informarea imediată a medicului veterinar în caz de suspiciune de boală.

„ANSVSA acționează permanent pentru protejarea sănătății animalelor și a siguranței alimentare, printr-un sistem riguros de supraveghere și control sanitar-veterinar. Situația epidemiologică actuală la nivel european impune responsabilitate și vigilență din partea tuturor celor implicați — autorități, medici veterinari și crescători de animale. Respectarea regulilor sanitar-veterinare este esențială pentru prevenirea focarelor și limitarea riscurilor care pot afecta nu doar economia zootehnică, ci și sănătatea publică.” — Alexandru Bociu, Președintele ANSVSA

Recomandări pentru crescători

  • nu cumpărați sau vindeți animale fără documente legale
  • nu transportați animale cu mijloace neautorizate sau nedezinfectate
  • notificați medicul veterinar la orice suspiciune de boală
  • respectați restricțiile de mișcare în zonele cu focare.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 11 minute

Evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice. Rezultatele anchetei ANAF în cazul RICHRBT și al altor 16 firme au ajuns la Parchet
toamna vremea meteo copaci frunze nori prognoza meteo
Evenimentacum 32 de minute

Vremea până la finalul lunii octombrie: un nou val de frig și ploi. Prognoza meteo pe două săptămâni, în regiuni din țară
Evenimentacum O oră

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Pachetul 3 de măsuri fiscale: Coaliția de Guvernare trebuie să definitiveze lista completă
Administrațieacum 11 ore

Marți, 14 octombrie: Restricții de trafic pe o stradă din Alba Iulia. Se înlocuiește magistrala de apă. Lucrările durează o lună
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 11 minute

Evaziune fiscală cu panouri fotovoltaice. Rezultatele anchetei ANAF în cazul RICHRBT și al altor 16 firme au ajuns la Parchet
Economieacum 2 ore

Avertisment ANSVSA pentru crescătorii de animale: risc crescut de apariție a unor focare de boli în România
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

Reforma pensiilor magistraților. Ministrul Fondurilor Europene acuză CSM de declarații false: ”afectează credibilitatea României”
Actualitateacum O oră

Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat în dosarul de mită și trafic de influență. Decizie definitivă la ÎCCJ
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Cine transmite la TV meciul România-Austria: Meci decisiv pentru tricolori, în calificarea la Cupa Mondială. Pe ce post se vede
Evenimentacum 2 zile

Volei Alba Blaj a pierdut Supercupa României la volei feminin. Înfrângere pe teren propriu în fața CSO Voluntari
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Educațieacum 22 de ore

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Evenimentacum 24 de ore

VIDEO: Ce înseamnă spiritul Invictus: Ultramaratonistul Levente Polgar și voluntarul Lucian Docea au explicat totul la alba24.ro
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Probleme mari de semnal la Orange în Alba Iulia. La mai multe magazine și supermaket-uri POS-urile nu funcționează
Evenimentacum 4 zile

ANCOM blochează apelurile din străinătate false, ce afișează numere de telefon românești. Recomandări pentru utilizatori
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 10 ore

Ministrul Sănătății anunță controale la clinicile private din țară. „Multe funcționează la parterul unui bloc”
Evenimentacum 10 ore

Vaccinul antigripal 2025: unde îl găsești, cine îl primește gratuit. Când este bine să fie făcut pentru ca protecția să fie maximă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

FOTO: Elev al Colegiului Militar din Alba Iulia, calificat la etapa județeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar
Educațieacum 22 de ore

VIDEO: Bostaniada la Pianu de Jos. Elevii din zonă au decorat, pictat și sculptat în bostani: De la fantome la bostani Minecraft
Mai mult din Educatie