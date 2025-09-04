Connect with us

Avertisment DNSC: Campanie de phishing activă în România. Emailuri false pot instala ransomware și bloca accesul la date

Publicat

acum 2 ore

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) trage un semnal de alarmă cu privire la o campanie activă de phishing, în care atacatorii cibernetici trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizații oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.

Potrivit instituției, mesajele conțin adesea atașamente malițioase – fișiere Word, PDF sau arhive – care, odată deschise, pot instala ransomware, potrivit Agerpres.

Acesta criptează datele de pe dispozitiv folosind mecanisme precum BitLocker și blochează accesul la informațiile personale sau profesionale.

„În unele cazuri, mesajele par a proveni de la surse legitime, precum o asociație, un coleg sau un partener, și pot pretinde existența unor datorii, solicită plata unor servicii fictive sau cer informații personale ori financiare.

Deschiderea fișierelor duce la compromiterea completă a sistemului”, explică DNSC într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

Avertisment DNSC: Recomandările pentru utilizatori

În acest context, Directoratul le recomandă utilizatorilor câteva măsuri esențiale pentru a-și proteja datele și dispozitivele:

  • să nu deschidă atașamente din emailuri nesolicitate sau suspecte, chiar dacă par legitime;
  • să realizeze copii de siguranță regulate, pe dispozitive separate sau în cloud;
  • să instaleze și să actualizeze periodic soluții antivirus/antimalware cu funcție de scanare a emailurilor;
  • să nu efectueze plăți pe baza instrucțiunilor primite prin email fără verificarea sursei oficiale;
  • să verifice cu atenție expeditorul și, în caz de suspiciuni, să confirme autenticitatea printr-un canal alternativ;
  • să raporteze emailurile suspecte către DNSC, la numărul 1911, pe pnrisc.dnsc.ro sau direct pe platforma utilizată.

Instituția subliniază că protejarea datelor și a echipamentelor este o responsabilitate comună și că detectarea și raportarea rapidă a tentativelor de infectare contribuie la reziliența întregului ecosistem digital din România.

