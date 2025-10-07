Connect with us

Avertizare meteo Cod Galben în Alba: ploi, vânt și ninsori la munte. Cod Portocaliu în sudul și estul țării, Cod Roșu pe litoral

Publicat

acum 8 minute

Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de vreme severă valabilă în intervalul 7 octombrie, ora 21.00 – 8 octombrie, ora 23.00. Trei coduri de intensitate diferită acoperă aproape toată țara: galben, portocaliu și roșu, în funcție de cantitățile de precipitații și de vânt.

Sudul județului Alba, sub Cod Galben de ploi și vânt

Sudul județului Alba se află sub Cod Galben, alături de alte zone din Transilvania. Meteorologii anunță ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 25–30 litri pe metru pătrat, izolat până la 40–50 l/mp. Potrivit ANM vântul va sufla moderat, iar la peste 1700 de metri altitudine, în masivele din Carpații Meridionali, vor fi ninsori viscolite și se va depune strat de zăpadă de 10–30 cm.

Avertizarea de Cod Galben vizează 10 județe în  zone din centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și vestul Carpaților Meridionali. Sunt menționate explicit județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea. În aceste zone, vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h.

Cod Portocaliu – ploi torențiale în zece județe

Sub Cod Portocaliu se află alte 10 județe din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. Cantitățile de apă vor ajunge la 60–90 l/mp, iar local pot depăși 100 l/mp. Conform hărții ANM, sunt afectate Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Vrancea, Galați, Tulcea și București.

Cod Roșu – ploi abundente în trei județe

Cea mai gravă avertizare, Cod Roșu, este valabilă pentru Constanța, Călărași și Ialomița. Aici se vor acumula 110–120 litri de apă pe metru pătrat, în intervale scurte de timp sau prin acumulare succesivă.

