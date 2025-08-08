Avertizări ANM: Val de caniculă în Alba și alte județe din țară. Temperaturi de 36-39 de grade, în weekend

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de caniculă valabile în weekend, în Alba și alte zone din țară. Valul de temperaturi ridicate se manifestă de sâmbătă în vest și sud, iar de duminică în Alba, centru, nord și sud – Cod Galben. Tot de duminică, sub Cod Portocaliu de caniculă intră vestul și sud-vestul țării.

Temperaturi ridicate vor fi și săptămâna viitoare.

Atenționare Cod Galben: de sâmbătă, 9 august, ora 12.00 până duminică 10 august, ora 10.00/ caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Sâmbătă (9 august), în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18-22 de grade.

Avertizare Cod Portocaliu: de duminică, 10 august ora 10.00 până luni, 11 august ora 10.00/ caniculă și disconfort termic accentuat, noapte tropicală

Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Atenționare Cod Galben: de duminică, 10 august, ora 10.00 până luni, 11 august, ora 10/ temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală

Duminică (10 august), în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate.

Va ficaniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade. Cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.

