Bagaj de mână gratuit în avion, locuri gratis lângă copii și compensații pentru zboruri întârziate. Vot în Parlamentul European

Bagaj de mână gratuit, locuri gratis lângă copii și compensații pentru zboruri întârziate: Parlamentul European a votat miercuri o actualizare a drepturilor pasagerilor aerieni care se confruntă cu perturbări ale zborurilor, pentru a asigura compensații după o întârziere de trei ore.

Pe scurt, principalele măsuri adoptate:

Menținerea la trei ore a pragului de întârziere a unui zbor și a compensației aferente la nivelul actual.

Un formular precompletat pentru compensare și rambursare din partea companiilor aeriene.

Pasagerilor ar trebui să li se permită gratuit un obiect personal plus un mic bagaj de mână.

Adulților care însoțesc copii sub 14 ani și călătorilor care însoțesc persoane cu mobilitate redusă ar trebui să li se permită să stea lângă aceștia fără costuri suplimentare.

Înaintea votului, plenul a discutat modificările propuse de Consiliu la normele existente privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian.

Miercuri, Parlamentul European și-a adoptat poziția (652 de voturi pentru, 15 împotrivă și nouă abțineri) asupra revizuirii normelor UE privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian propusă de statele membre ale UE în iunie 2025.

Deputații au votat împotriva intenției miniștrilor UE de a diminua drepturile pasagerilor aerieni, care sunt în vigoare din 2004 și al căror scop este de a se asigura că pasagerii sunt suficient de bine protejați împotriva perturbărilor apărute în timpul călătoriilor.

Consiliul a propus inițial ca pasagerii să fie despăgubiți numai după o întârziere de patru până la șase ore, în funcție de distanța de zbor.

Proiectul de text al Parlamentului oferă o listă cuprinzătoare a circumstanțelor extraordinare, cum ar fi dezastrele naturale, condițiile meteorologice sau conflictele de muncă neprevăzute, care ar scuti companiile aeriene de responsabilitatea lor de a plăti compensații.

Plenul a apărat și dreptul de a transporta la bord, fără costuri suplimentare, un articol personal, cum ar fi o geantă de mână, un rucsac sau un laptop, plus un mic bagaj de mână cu dimensiuni maxime de 100 cm (lungime, lățime și înălțime combinate) și care nu cântărește mai mult de 7 kg.

Context

În 2014, Parlamentul a reacționat la o propunere a Comisiei de actualizare a drepturilor pasagerilor aerieni, propunând ca pasagerii aerieni întârziați sau blocați să beneficieze de un acces mai bun la compensații, cu norme mai clare cu privire la modul în care companiile aeriene ar trebui să trateze plângerile pasagerilor.

Pozițiile diferite ale țărilor UE au blocat acest dosar timp de 11 ani. Cu toate acestea, în iunie 2025, miniștrii UE au ajuns la un acord politic.

Negocierile ulterioare cu Parlamentul au început în octombrie 2025, dar nu s-

