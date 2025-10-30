Banca Centrală Europeană are în vederea lansarea monedei euro digitale peste patru ani

Banca Centrală Europeană (BCE) are în vederea lansarea monedei euro digitale peste patru ani.

Potrivit Agerpres, care citează Bloomberg, oficialii BCE vor decide săptămâna aceasta, la reuniunea de politică monetară care va avea loc la Florenţa, Italia, să continue lucrările pregătitoare pentru introducerea monedei euro digitale.

Oficialii BCE intenţionează să emită moneda euro digitală în 2029, cu condiţia să existe cadrul legal necesar, au adăugat sursele.

În 2023, responsabili BCE au demarat faza de pregătire a proiectului, care urma să se întindă pe o perioadă de doi ani, sperând că Uniunea Europeană va adopta între timp regulile necesare pentru lansarea echivalentului digital al bancnotelor şi monedelor euro.

Însă guvernele naţionale şi Parlamentul European încă nu au ajuns la un acord.

Principalul obstacol este reprezentat de Partidul Popular European, în cadrul căruia există unii europarlamentari care ar preferat să caute o alternativă în sectorul privat la soluţia digitală a BCE.

Cu toate acestea, se intensifică presiunea pentru a ieşi din impas, deoarece factorii de decizie politică critică dependenţa excesivă a europenilor de firme americane precum Visa, Mastercard şi PayPal în ceea ce priveşte plăţile cu amănuntul.

Temerile că monedele stabile garantate în dolari, promovate de preşedintele SUA Donald Trump, ar putea câştiga teren în Europa, au dat un nou impuls dezbaterii.

Preşedinta BCE, Christine Lagarde, şi alţii cer progrese mai rapide pentru consolidarea autonomiei strategice în perioade de tensiuni geopolitice accentuate.

Acest lucru se va reflecta şi în comunicatul de presă care va fi publicat la finalul reuniunii de joi, au declarat sursele.

Un purtător de cuvânt al BCE a refuzat să comenteze.

Data potenţială de lansare a monedei euro digitale a fost lansată public pentru prima dată de un membru în Consiliul Executiv al BCE, Piero Cipollone, care la un eveniment organizat de Bloomberg în luna septembrie a declarat că „mijlocul anului 2029 ar putea fi o evaluare corectă”.

Actuala faza pregătitoare a urmat unei perioade de investigaţie de doi ani.

BCE a intensificat, de asemenea, lucrările la o monedă digitală angro pentru banca centrală.

În iulie, instituţia de la Frankfurt a aprobat un plan care ar trebui să permită decontarea tranzacţiilor cu tehnologia registrelor distribuite – sau DLT – utilizând banii băncii centrale.

Foto: Imagine realizată cu ajutorul AI – Gemini

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News