Connect with us

Actualitate

Banca Centrală Europeană are în vederea lansarea monedei euro digitale peste patru ani

lansarea monedei euro digitale

Publicat

acum 12 secunde

Banca Centrală Europeană (BCE) are în vederea lansarea monedei euro digitale peste patru ani. 

Potrivit Agerpres, care citează Bloomberg, oficialii BCE vor decide săptămâna aceasta, la reuniunea de politică monetară care va avea loc la Florenţa, Italia, să continue lucrările pregătitoare pentru introducerea monedei euro digitale.

Oficialii BCE intenţionează să emită moneda euro digitală în 2029, cu condiţia să existe cadrul legal necesar, au adăugat sursele.

În 2023, responsabili BCE au demarat faza de pregătire a proiectului, care urma să se întindă pe o perioadă de doi ani, sperând că Uniunea Europeană va adopta între timp regulile necesare pentru lansarea echivalentului digital al bancnotelor şi monedelor euro.

Însă guvernele naţionale şi Parlamentul European încă nu au ajuns la un acord.

Principalul obstacol este reprezentat de Partidul Popular European, în cadrul căruia există unii europarlamentari care ar preferat să caute o alternativă în sectorul privat la soluţia digitală a BCE.

Cu toate acestea, se intensifică presiunea pentru a ieşi din impas, deoarece factorii de decizie politică critică dependenţa excesivă a europenilor de firme americane precum Visa, Mastercard şi PayPal în ceea ce priveşte plăţile cu amănuntul.

Temerile că monedele stabile garantate în dolari, promovate de preşedintele SUA Donald Trump, ar putea câştiga teren în Europa, au dat un nou impuls dezbaterii.

Preşedinta BCE, Christine Lagarde, şi alţii cer progrese mai rapide pentru consolidarea autonomiei strategice în perioade de tensiuni geopolitice accentuate.

Acest lucru se va reflecta şi în comunicatul de presă care va fi publicat la finalul reuniunii de joi, au declarat sursele.

Un purtător de cuvânt al BCE a refuzat să comenteze.

Data potenţială de lansare a monedei euro digitale a fost lansată public pentru prima dată de un membru în Consiliul Executiv al BCE, Piero Cipollone, care la un eveniment organizat de Bloomberg în luna septembrie a declarat că „mijlocul anului 2029 ar putea fi o evaluare corectă”.

Actuala faza pregătitoare a urmat unei perioade de investigaţie de doi ani.

BCE a intensificat, de asemenea, lucrările la o monedă digitală angro pentru banca centrală.

În iulie, instituţia de la Frankfurt a aprobat un plan care ar trebui să permită decontarea tranzacţiilor cu tehnologia registrelor distribuite – sau DLT – utilizând banii băncii centrale.

Foto: Imagine realizată cu ajutorul AI – Gemini

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

lansarea monedei euro digitale
Actualitateacum 12 secunde

Banca Centrală Europeană are în vederea lansarea monedei euro digitale peste patru ani
Evenimentacum 8 ore

Trei persoane reținute în dosarul exploziei din Rahova: Un angajat Distrigaz și doi angajați ai firmei care a verificat gazele
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 9 ore

Cât vor să cheltuiască românii de Black Friday 2025. Bugetul mediu și preferințele pentru cumpărături
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 20 de ore

Legea prin care unele construcții vor fi putea fi ridicate fără autorizație. Dezbateri în Comisia de Administrație din Parlament
Administrațieacum 2 zile

Liber la concerte și festivaluri. Guvernul a modificat OUG care bloca organizarea evenimentelor publice
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 11 ore

Majorarea salariului minim pe economie în 2026: Întâlnire a Consiliului Național Tripartit
haine contrafacute
Economieacum 13 ore

Amenzi URIAȘE pentru comercianții care refuză să înlocuiască un produs neconform. Proiect adoptat în Camera Deputaților
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 20 de ore

Legea prin care unele construcții vor fi putea fi ridicate fără autorizație. Dezbateri în Comisia de Administrație din Parlament
Evenimentacum 2 zile

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 12 ore

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Evenimentacum 2 zile

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea meteo
Evenimentacum o zi

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Administrațieacum 2 zile

Liber la concerte și festivaluri. Guvernul a modificat OUG care bloca organizarea evenimentelor publice
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum o săptămână

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

vremea meteo
Evenimentacum o zi

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Evenimentacum 2 zile

Premierul Ilie Bolojan o propune pe Oana Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru. Propunerea, trimisă către Nicușor Dan
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Noi reguli pentru concursurile extrașcolare 2026. Cum vor putea participa elevii, ce trebuie să respecte organizatorii
Educațieacum 2 zile

Manuscris valoros de la Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, prezentat într-o expoziție organizată de Muzeul Național al Unirii
Mai mult din Educatie