Connect with us

Economie

Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice sau mame cu cel puțin 3 copii. Modificări în lege

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 46 de secunde

Ministerul Muncii propune extinderea măsurilor de sprijin pentru ocuparea pe piața muncii a persoanelor aflate în situații de risc. Sunt propuse subvenții pentru angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin trei copii.

Proiectul vizează modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Modificări în legislație

Se introduc două noi categorii de persoane pentru care angajatorii pot beneficia de subvenționarea locurilor de muncă:

  • mame cu cel puțin 3 copii în întreținere, până la împlinirea vârstei de 18 ani
  • persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate, o măsură educativă sau alte măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare, în vederea susținerii reintegrării lor sociale

Se clarifică situația în care se regăsesc persoanele care nu au putut ocupa loc de muncă și sunt victime ale violenței domestice:

  • trebuie să se afle în perioada valabilității măsurilor dispuse prin ordin de protecție, precum și pe o perioadă de 12 luni de la data expirării acestora

Vezi și Prime lunare de la stat pentru tinerii care se angajează pentru prima dată. Care sunt propunerile Ministerului Muncii

Se modifică modalitatea de stabilire a plafonului venitului lunar asigurat:

  • se raportează la salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru o mai mare claritate administrativă, stabilitate și simplitate de aplicare

Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice

Potrivit proiectului, victimele violenței domestice și ale traficului de persoane vor putea beneficia de servicii dedicate pentru integrare și reinserție pe piața muncii, pe perioade clar stabilite.

Se acordă și o subvenție de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri.

Bani de la stat pentru firmele care angajează mame cu cel puțin 3 copii

Angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin 3 copii în întreținere, până la împlinirea vârstei de 18 ani, vor putea primi subvenții a acestor locuri de muncă pentru o perioadă de 12 luni. Suma este de 2.250 de lei lunar.

Aceste persoane trebuie angajate pentru cel puţin 18 luni.

Pentru a beneficia de măsuri, persoanele amintite trebuie să se înregistreze ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul/ reședința.

Consiliere profesională

Pe lângă subvenții, vor putea fi accesate măsuri precum:

  • informare şi consiliere profesională
  • medierea muncii
  • formarea profesională
  • evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale etc.

Agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor putea furniza servicii specializate și online, prin intermediul platformelor și sistemelor informatice dedicate.

Nu în ultimul rând, se propune creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea angajării, de la 45 la 50 de ani.

Simplificarea procedurii de evidență a șomerilor

Se elimină obligația reînnoirii cererii de evidență la fiecare 6 luni.

Măsura simplifică procedura administrativă, reduce sarcina birocratică asupra persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și permite accesul neîntrerupt la serviciile de mediere și formare profesională oferite de agențiile teritoriale ale ANOFM.

Persoanele care au beneficiat de măsuri de stimulare a ocupării și ale căror raporturi de muncă au încetat prin demisie nu pot accesa din nou astfel de măsuri mai devreme de 12 luni.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Economieacum 46 de secunde

Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice sau mame cu cel puțin 3 copii. Modificări în lege
Evenimentacum 39 de minute

Bărbat din Baia de Arieș, prins băut la volan. A refuzat să meargă la spital pentru recoltarea probelor biologice
Evenimentacum O oră

Tragedia de la Ampoița. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă, în cazul femeii decedate după incendiu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 5 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 46 de secunde

Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice sau mame cu cel puțin 3 copii. Modificări în lege
Economieacum 2 ore

Locuri de muncă în Alba: 556 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 17 ore

Restricții pre și post-angajare la stat. Ce trebuie să respecte persoanele cu funcții publice. Lege aprobată la Senat
Evenimentacum 18 ore

Legea ”anti-țeapă” în imobiliare intră la vot final în Parlament. Florin Roman: fiecare apartament va avea CF distinct
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 4 ore

Medalii de aur și argint pentru judoka Alexandru Sibișan și Laura Bogdan de la CS Unirea Alba Iulia, la Campionatul Ne Waza U23
Educațieacum o zi

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de ore

Duminică: Festivalul de Folclor „Mureș, pe marginea ta”. Tradiție, tineri interpreți și identitate românească, la Ocna Mureș
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum 2 zile

Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie: Previziuni detaliate care acoperă aspectele profesionale, relaționale și personale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 17 ore

Cum se calculează indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în cazul accidentării unei persoane asigurate
Actualitateacum 3 zile

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Educațieacum 3 zile

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Mai mult din Educatie