Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice sau mame cu cel puțin 3 copii. Modificări în lege

Ministerul Muncii propune extinderea măsurilor de sprijin pentru ocuparea pe piața muncii a persoanelor aflate în situații de risc. Sunt propuse subvenții pentru angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin trei copii.

Proiectul vizează modificarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Modificări în legislație

Se introduc două noi categorii de persoane pentru care angajatorii pot beneficia de subvenționarea locurilor de muncă:

mame cu cel puțin 3 copii în întreținere, până la împlinirea vârstei de 18 ani

persoanele care au executat o pedeapsă privativă de libertate, o măsură educativă sau alte măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare, în vederea susținerii reintegrării lor sociale

Se clarifică situația în care se regăsesc persoanele care nu au putut ocupa loc de muncă și sunt victime ale violenței domestice:

trebuie să se afle în perioada valabilității măsurilor dispuse prin ordin de protecție, precum și pe o perioadă de 12 luni de la data expirării acestora

Se modifică modalitatea de stabilire a plafonului venitului lunar asigurat:

se raportează la salariul minim brut pe țară garantat în plată, pentru o mai mare claritate administrativă, stabilitate și simplitate de aplicare

Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice

Potrivit proiectului, victimele violenței domestice și ale traficului de persoane vor putea beneficia de servicii dedicate pentru integrare și reinserție pe piața muncii, pe perioade clar stabilite.

Se acordă și o subvenție de 2.250 lei/lună angajatorilor care încadrează în muncă astfel de persoane, dacă acestea sunt înregistrate ca șomeri.

Bani de la stat pentru firmele care angajează mame cu cel puțin 3 copii

Angajatorii care încadrează în muncă mame cu cel puțin 3 copii în întreținere, până la împlinirea vârstei de 18 ani, vor putea primi subvenții a acestor locuri de muncă pentru o perioadă de 12 luni. Suma este de 2.250 de lei lunar.

Aceste persoane trebuie angajate pentru cel puţin 18 luni.

Pentru a beneficia de măsuri, persoanele amintite trebuie să se înregistreze ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul/ reședința.

Consiliere profesională

Pe lângă subvenții, vor putea fi accesate măsuri precum:

informare şi consiliere profesională

medierea muncii

formarea profesională

evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale etc.

Agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor putea furniza servicii specializate și online, prin intermediul platformelor și sistemelor informatice dedicate.

Nu în ultimul rând, se propune creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea angajării, de la 45 la 50 de ani.

Simplificarea procedurii de evidență a șomerilor

Se elimină obligația reînnoirii cererii de evidență la fiecare 6 luni.

Măsura simplifică procedura administrativă, reduce sarcina birocratică asupra persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și permite accesul neîntrerupt la serviciile de mediere și formare profesională oferite de agențiile teritoriale ale ANOFM.

Persoanele care au beneficiat de măsuri de stimulare a ocupării și ale căror raporturi de muncă au încetat prin demisie nu pot accesa din nou astfel de măsuri mai devreme de 12 luni.

