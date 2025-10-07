Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ce activități vor putea fi organizate pentru elevi în următoarea perioadă

Bani pentru școli de la Ministerul Educației. Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a semnat ordinul prin care suma de 1.900.000 de lei va fi direcționată către școli, prin inspectoratele școlare.

Banii sunt pentru implementarea, în perioada 15 octombrie – 15 decembrie 2025, a Programului de prevenire a violenței şi a infracțiunilor în mediul şcolar „Împreună prindem curaj”.

Suma este disponibilă prin Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității. Aceasta va fi distribuită către inspectorate în funcție de dimensiunea populației școlare de la nivelul fiecărui județ, anunță ministerul.

Anul trecut școlar, 22.000 de copii, 8.000 de părinți și 100 de parteneri au participat la activitățile programului, care se adresează tuturor unităților de învățământ din țară.

„Problema violenței în mediul școlar trebuie să fie o prioritate. În linie cu această prioritate, ministerul continuă și intensifică programele care au drept scop reducerea acestui fenomen. Continuarea programului «Împreună prindem curaj» este parte dintr-o abordare mai complexă: 1. identificarea mecanismelor pentru controlul fenomenului în afara școlii (ex. prin implicarea părinților și a autorităților); 2. activități de prevenție/identificare în mediul școlar (prin implicarea specialiștilor și a comunității școlare); 3. tratament de specialitate în școală și în afara ei (prin implicarea specialiștilor)”, precizează ministrul Daniel David.

Ministerul Educației și Cercetării a transmis deja școlilor recomandarea ca și în cadrul activităților din programul educațional ,„Şcoala altfel” să fie abordate transversal teme legate de prevenirea violenței în mediul școlar.

