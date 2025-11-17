Connect with us

Eveniment

Bărbat, arestat preventiv la cererea procurorilor din Alba Iulia. Este căutat în Austria pentru furt de carduri bancare

Publicat

acum 50 de secunde

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 15 zile, la cererea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Bărbatul în cauză, Ovidiu C.G, este căutat de autoritățile din Austria, fiind suspect într-un dosar de furt. 

Mai exact, pe numele bărbatului este emis un mandat european de arestare emis de autoritățile austriece.

Din primele informații bărbatul este din Botoșani, dar a fost identificat într-un oraș de pe raza Curții de Apel Alba Iulia. Din câte se pare bărbatul este cercetat într-un dosar de furt de carduri bancare.

Acesta ar mai fi avut doi complici. Momentan bărbatul a fost arestat preventiv, iar în data de 26 noiembrie 2025, va fi analizată cererea de mandat european de arestare.

Dosarul se află în atenția magistraților Curții de Apel Alba Iulia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 51 de secunde

Bărbat, arestat preventiv la cererea procurorilor din Alba Iulia. Este căutat în Austria pentru furt de carduri bancare
Actualitateacum 31 de minute

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Evenimentacum 31 de minute

FOTO: Lucrările de protecție împotriva inundațiilor realizate pe Valea Bucerdea avansează. Care este stadiul proiectului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: cum se va interveni pentru deszăpezire. LISTA drumurilor închise pe timp de iarnă
Administrațieacum 22 de ore

FOTO: Pregătiri pentru deschiderea Târgului de Crăciun la Alba Iulia. Au fost montate patinoarul, caruselul, scena și căsuțele
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Consiliul Concurenței: ponderea mărcilor proprii în magazine, tot mai mare. Creștere a adaosului comercial
Economieacum 16 ore

Consiliul Concurenței: măsura plafonării adaosurilor comerciale la produse alimentare a depășit termenul legal
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 3 zile

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Evenimentacum 5 zile

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

cazinou online split jocuri online
Sportacum 2 ore

Opțiunea Split în jocurile de blackjack (P)
Evenimentacum 4 ore

Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Dehelean Mih, în top șase sportivi la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum 3 ore

Horoscop săptămânal 17-23 noiembrie: Perioadă de transformări și decizii importante
Evenimentacum 17 ore

Monumente istorice protejate din Alba și din țară. 16 noiembrie, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 31 de minute

România cheltuiește anual o sumă infimă pentru cercetare, raportată la PIB. Date INS
Evenimentacum 4 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 20 de ore

Recomandările unui medic specialist pentru pacienții cu diabet. Ce pot face pentru a evita agravarea bolii
Evenimentacum 21 de ore

Postul Crăciunului: cum se ține post. Beneficii pentru sănătatea organismului și ce trebuie evitat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

biblioteca din sebes
Educațieacum 4 ore

Comunicat de presă Primăria Sebeș: Programul educativ „Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii
Bacalaureat 2024
Educațieacum 6 ore

Ziua internaţională a studenţilor, sărbătorită în 17 noiembrie. Semnificații
Mai mult din Educatie