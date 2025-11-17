Bărbat, arestat preventiv la cererea procurorilor din Alba Iulia. Este căutat în Austria pentru furt de carduri bancare

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 15 zile, la cererea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Bărbatul în cauză, Ovidiu C.G, este căutat de autoritățile din Austria, fiind suspect într-un dosar de furt.

Mai exact, pe numele bărbatului este emis un mandat european de arestare emis de autoritățile austriece.

Din primele informații bărbatul este din Botoșani, dar a fost identificat într-un oraș de pe raza Curții de Apel Alba Iulia. Din câte se pare bărbatul este cercetat într-un dosar de furt de carduri bancare.

Acesta ar mai fi avut doi complici. Momentan bărbatul a fost arestat preventiv, iar în data de 26 noiembrie 2025, va fi analizată cererea de mandat european de arestare.

Dosarul se află în atenția magistraților Curții de Apel Alba Iulia.

