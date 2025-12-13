Bărbat decedat într-un incendiu ce a cuprins o rulotă, la Craiva. Polițiștii cercetează cazul

Un bărbat și-a pierdut viața, în urma unui incendiu ce a cuprins o rulotă la Craiva, sat ce aparține de comuna Cricău.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă, 13 decembrie, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în extravilanul localității Craiva, ar fi ars o rulotă, iar în interior ar fi o persoană carbonizată.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că, în interiorul rulotei se afla o persoană carbonizată. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Hlipiceni, județul Botoșani.

Cadavrul bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Potrivit unor surse, bărbatul era îngrijitor de animale. Este posibil ca incendiul să fi izbucnit de la o sobă pe care acesta o folosea ca să se încălzească, în rulotă.

