Câmpeni

Bărbat din Alba, condamnat pentru trei copaci tăiați. Magistrații au dat o decizie după trei ani de la comiterea faptei

Publicat

acum O oră

La trei ani de la momentul la care a tăiat trei copaci, dintr-o pădure Hopârta, un bărbat a fost condamnat pentru infracțiuni silivice. Decizia a fost dată de magistații Judecătoriei Aiud, în data de 11 septembrie 2025. 

Prejudiciul cauzat de tăierea celor trei copaci a fost de 440.56 de lei.

Fapta s-a petrecut în urmă cu trei ani, în anul 2022. Atunci, în plină iarnă, în data de 16 decembrie 2022, la ora 18.00, a tăiat cu drubja trei arbori, salcâmi, dintr-o pădure de pe raza satului Șpălanca.

Bărbatul a abandonat copacii la locul tăierii deoarece a auzit că cineva a sunat la 112 pentru sesiza fapta.

Rechizitoriul emis după un an

La un an de la tăierea copacilor procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni au emis rechizitoriul. Mai exact a fost emis în data de 18 decembrie 2023.

Dosarul a primit undă verde după mai multe luni

De la emitere, dosarul a fost în cameră preliminară până în luna mai a anului 2024. Apoi, în 23 octombrie 2024, bărbatul a fost audiat la Judecătoria Câmpeni.

Declarația a fost notată în motivarea instanței:

”A declarat că a tăiat doi arbori de pe picior, precizând că drujba s-a blocat în cel de al treilea arbore. De asemenea, a relatat că nu a dus acasă lemnele tăiate, menționând că tăiat în bucăți de doi metri lungime primul arbore și a încărcat lemnul în remorcă.

Cel de al doilea arbore l-a tăiat în bucăți de aceeași lungime, dar nu l-a încărcat.

De asemenea, a menționat că a plecat din pădure când a auzit că numitul (…) a sunat la 112, iar când a revenit (în timpul nopții), a descărcat lemnul din remorcă întrucât i-a fost frică pentru că nu avea niciun act”, a declarat în instanță.

Decizie după trei ani

La trei ani de la comiterea faptei, bărbatul și-a aflat sentința în primă instanță.

Pentru arborii tăiați a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și 60 de zile de muncă în folosul comunității. De asemenea a fost obligat și la plata sumei de 750 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Însă decizia nu este definitivă. Mai exact bărbatul o poate ataca la instanța superioară.

Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

