O tânără în vârstă de 23 de ani din Blaj a decedat în locuința sa. Ce spun polițiștii despre tragedie

O tânără în vârstă de doar 23 de ani a murit în noaptea de 6 ianuarie 2026, în locuința sa din Blaj. Din primele informații acesteia i s-a făcut rău și a căzut din picioare.

Cazul tragic a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în data de 7 ianuarie 2026.

La fața locului au intervenit un echipaj al pompierilor militari și o ambulanță cu medic din partea Serviciului Județean de Ambulanță. Tragedia s-a petrecut într-o locuință de pe strada Eroilor din municipiu. Potrivit surselor alba24.ro, ar fi vorba despre Andreea M., de loc din localitatea Mănărade. În locuință se mai afla și un bărbat, el fiind cel care a și făcut apelul la 112.

La fața locului au intervenit și pompierii

Inițial, potrivit ISU Alba, în timpul apelului la 112 a fost comunicat de către apelant că o tânăra ar fi inconștinentă și a fost sesizat că starea ar fi din cauza unei intoxicări cu gaz. Din acest motiv la fața locului au ajuns și pompieri, dar și un echipaj de la compania de gaz care au măsurat valorile de gaz din aer. Potrivit reprezentanților ISU Alba nu au fost detectate valori de gaz.

Ce spun polițiștii

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 6 ianuarie 2026, în jurul orei 23.20, polițiștii de ordine publică din Blaj au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că unei tinere, în vârstă de 23 de ani, în timp ce se afla în locuința sa din municipiul Blaj, i s-ar fi făcut rău și este inconștientă.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au efectuat manevrele de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul tinerei.

La examinarea sumară a trupului acesteia, nu au fost constatate urme vizibile de violență, fiind transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, precum și în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut acest eveniment.

Familia fetei a anunțat într-o scurtă postare pe Facebook că slujba de priveghere va avea loc în data de 8 ianuarie 2026 de la ora 18.00, iar înmormântare va avea loc în data de 9 ianuarie 2026, la ora 12.00. la capela din Mănarăde.

