Eveniment

Bărbat din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiștii din județ. Era căutat în Germania

Publicat

acum O oră

Bărbat din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiștii din județ. ”Polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului Alba Iulia, un bărbat de 26 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat european de arestare”, au precizat reprezentanții IPJ Alba. 

Mandatul a fost emis de  autoritățile judiciare din Germania și vizează săvârșirea unor infracțiuni contra patrimoniului.

Bărbatul a fost prezentat Curții de Apel Alba Iulia, care a dispus arestarea provizorie a acestuia, pentru o perioadă de 15 zile.

Pentru depistarea celui în cauză, polițiștii au beneficiat de date și informații suplimentare, obținute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – Inspectoratul General al Poliției Române.

