Bărbat din Alba, reținut de polițiști. Și-a amenințat iubita cu bătaia, din gelozie. A fost emis ordin de protecție

Un bărbat din Alba a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat partenera cu bătaia. S-a ales și cu ordin de protecție provizoriu.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 14 ianuarie, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Șona. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Din cercetări a reieșit că, miercuri după-amiaza, bărbatul, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență partenerei sale, în vârstă de 40 de ani, provocându-i acesteia o stare de temere.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, față de bărbatul de 37 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

