Bărbat din Alba, reținut de polițiști. Și-a sunat fosta soție și a amenințat-o cu bătaia

Un bărbat de 46 de ani din Alba a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat telefonic fosta soție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 noiembrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au fost sesizați de către o femeie de 49 de ani, din comuna Cetatea de Baltă, județul Alba, cu privire la faptul că a fost amenințată de fostul soț.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că bărbatul de 46 de ani, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi amenințat-o telefonic, cu acte de violență, pe femeia de 49 de ani și i-ar fi produs acesteia o stare de temere.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 46 de ani și au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de acesta.

În cursul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

