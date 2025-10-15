Bărbat din Alba, reținut după ce și-a amenințat fosta prietenă cu moartea. Ce au descoperit polițiștii

Un bărbat de 45 de ani din Unirea a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție emis împotriva lui și și-a amenințat fosta concubină cu moartea.

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 octombrie 2025, polițiștii din orașul Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Unirea, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu și amenințare.

Din cercetări a reieșit că, marți după-amiaza (14 octombrie), bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, emis în 10 octombrie. S-ar fi apropiat de fosta concubină, în vârstă de 45 de ani, din localitatea Unirea, pe care ar fi amenințat-o cu moartea.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News