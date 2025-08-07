Connect with us

Bărbat din Alba, urmărit internațional pentru infracțiuni rutiere și distrugere, găsit de polițiști în Germania

duba politie

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat de 37 de ani din Alba a fost adus în țară din Germania, de către polițiști. Acesta era urmărit internațional pentru infracțiuni rutiere și distrugere.

”Polițiștii au escortat un bărbat, de 37 de ani, din Alba, urmărit internațional pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier și distrugere. Acesta a fost adus din Germania, având emis de către Judecătoria Sibiu, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și 5 luni”, a transmis Poliția Română.

Polițiștii l-au adus în țară, miercuri, 6 august. La aceeași dată au mai fost aduși alți trei bărbați, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau mandate de arestare preventivă.

Este vorba despre:

  • un bărbat, de 37 de ani, din Hunedoara, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost adus din El Salvador, având emis de către Judecătoria Târgu Jiu, pe numele său, un mandat de arestare preventivă.
  • un bărbat, de 26 de ani, din Botoșani, urmărit internațional pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, precum șantaj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acesta a fost adus din Germania, având emis de către Judecătoria Dorohoi, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 4 ani.
  • un bărbat, de 39 de ani, din Constanța, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de viol. Acesta a fost adus din Cehia, având emis de către Judecătoria Brăila, pe numele său, un mandat de arestare preventivă.

Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor.

Ultimele articole pe alba24
