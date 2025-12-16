Bărbat din Blaj, arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a încălcat un ordin de protecție

Un bărbat din Blaj a fost depistat și reținut de polițiști după ce a încălcat un ordin de protecție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Blaj, care este posesorul unui mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Mandatul de arestare preventivă a fost emis la data de 15 decembrie 2025, de către Judecătoria Alba Iulia, pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcarea ordinului de protecție, amenințare și violență în familie.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News