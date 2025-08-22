Bărbat din Blaj reținut de polițiști, pentru că nu a respectat un ordin de protecție. Ce s-a întâmplat

Un bărbat de 56 de ani a fost reținut de polițiști după ce nu a respectat un ordin de protecție. Acesta a mers la locuința nepoatei sale, deși avea interdicție să se apropie de aceasta.

Potrivit IPJ Alba, joi, 21 august, polițiștii din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 56 de ani, din Blaj. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse prin ordin de protecție.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în jurul orei 14.30, bărbatul s-ar fi deplasat la locuința nepoatei sale, de 35 de ani, din Blaj. S-ar fi apropiat, de aceasta, la o distanță mai mică de 100 de metri, încălcând, astfel, măsurile impuse prin ordinul de protecție.

În urma evenimentului, femeia nu a fost victima unei agresiuni.

Bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

