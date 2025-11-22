Connect with us

Bărbat din Galda de Jos, REȚINUT de polițiști după ce și-a agresat soția, pe fondul consumului de alcool

Un bărbat de 58 de ani din comuna Galda de Jos a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat soția, pe fondul consumului de alcool.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 noiembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 58 de ani, din comuna Galda de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în timp ce se afla la locuința comună, împreună cu soția sa, în vârstă de 48 de ani, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe aceasta.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, pe numele bărbatului fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

De asemenea, persoana vătămată și-a exprimat acordul cu privire la montarea unui dispozitiv electronic de monitorizare a agresorului.

Cercetările sunt continuate.

