Bărbat din Galda de Jos, trimis în judecată pentru ultraj: A amenințat cu moartea și a vrut să lovească cu mașina doi polițiști

acum 28 de minute

Un bărbat din Galda de Jos va ajunge în fața magistraților Judecătoriei Alba Iulia după ce a amenințat cu moartea dar a și vrut să lovească cu mașina doi polițiști. Pentru fapta sa procurorii l-au trimis în judecată. 

Bărbatul va da explicații în fața instanței pentru o faptă comisă în data de 28 august 2025. Inculpatul a fost în ziua respectivă implicat într-un scandal alături de mai multe persoane.

Pentru aplanarea scandalului a fost nevoie de intervenția luptătorilor de la SAS.

Potrivit procurorilor în ziua respectivă ”a avut loc un scandal în care au fost implicate mai multe persoane pentru aplanarea căruia a fost necesară intervenţia organelor de poliţie din cadrul I.P.J. Alba, secția numărul 2, Poliţie Rurală Galda de Jos şi Serviciul pentru Acţiuni Speciale.

În acest context, nemulţumit fiind de măsurile luate şi în scop de intimidare, inculpatul a adresat ameninţări cu moartea şi s-a îndreptat cu autoturismul în mod violent înspre doi poliţişti aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, determinându-i pe aceştia să se ferească pentru a nu fi loviţi. Ulterior, poliţiştii au procedat la extragerea forţată a inculpatului din autoturism şi la încătuşarea acestuia”, au transmis reprezentanții parchetului.

