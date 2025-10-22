Bărbat din Gârda de Sus, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 52 de ani din Gârda de Sus este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea un autoturism fiind sub influența alcoolului, pe drumul național DN 75.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 octombrie 2025, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală de Câmpeni au oprit, pentru control, pe DN 75, pe direcția de mers Gârda de Sus – Scărișoara, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Gârda de Sus.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,46 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

