Bărbat din județul Sibiu, condamnat la închisoare, prins de polițiștii din Aiud. Pentru ce va sta trei ani după gratii

Un bărbat din județul Sibiu, care avea mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, a fost prins de polițiștii din Aiud. Acesta va sta la închisoare peste trei ani, pentru infracțiuni silvice.

Potrivit IPJ Alba, luni, 19 ianuarie, polițiștii de investigații criminale din municipiul Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 31 de ani, din localitatea Brateiu (județul Sibiu).

Acesta era posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 15 decembrie 2025, de către Judecătoria Mediaș.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani, 8 luni și 20 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 107 alin 1 și art. 109 alin 1 din Legea 46/2008 (tăiere/distrugere/furt arbori - n.r.).

A fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News