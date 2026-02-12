ANAF se pregătește de o restructurare internă: mai multe servicii fiscale ar putea fi desființate. Ce se va întâmpla cu angajații

Administrația Națională pentru Administrarea Fiscală (ANAF) lucrează în prezent la o restructurare internă, care ar putea duce la desființarea mai multor servicii fiscale din întreaga țară, considerate ineficiente. Măsura vine în contextul presiunilor bugetare și al necesității de eficientizare a activității instituției.

Direcțiile regionale și administrațiile județene ale ANAF lucrează la scenarii de eficientizare bazate în principal pe criteriul cost - beneficiu. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, numărul serviciilor fiscale vizate pentru desființare variază semnificativ de la un județ la altul - între unu și trei în fiecare județ. La nivel național, numărul celor care ar urma să fie închise ar putea fi de câteva zeci.

Ținta principală a restructurării o reprezintă serviciile fiscale mai mici și cele cu eficiență scăzută. Un indicator esențial în evaluare este raportul dintre costurile de funcționare și sumele colectate.

Pentru a menține un grad minim de acoperire teritorială, se analizează și variante alternative. Una dintre acestea presupune ca un angajat ANAF să se deplaseze câteva ore pe săptămână în localitățile rămase fără unitate fiscală proprie, în cazul în care primăria respectivă solicită acest lucru.

Fără concedieri, dar cu eliminări de posturi de conducere

Potrivit informațiilor Profit.ro, reorganizarea nu va duce la concedierea de personal. Angajații de la serviciile fiscale desființate ar urma să fie preluați de structura care va prelua zona administrată anterior de unitatea desființată.

Cu toate acestea, desființarea unor servicii fiscale orășenești sau comunale, împreună cu noi reduceri la posturile vacante, va avea ca efect automat eliminarea unor posturi de conducere din schema organizatorică a ANAF.

Conducerea centrală a ANAF a oferit șefilor de structuri regionale și județene libertatea de a veni cu propriile propuneri pentru reduceri de costuri și restructurări, încurajând astfel o abordare adaptată specificului fiecărei zone.

Situația unităților fiscale din Alba

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Alba este o structură subordonată Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Brașov.

La nivelul județului Alba funcționează următorele unități fiscale:

Unitatea fiscală - Localități arondate

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba - Alba Iulia, Berghin, Blandiana, Ceru - Băcăinți, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Întregalde, Sântimbru, Săliștea, Stremț, Teiuș, Vințu de Jos

- Alba Iulia, Berghin, Blandiana, Ceru - Băcăinți, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Întregalde, Sântimbru, Săliștea, Stremț, Teiuș, Vințu de Jos Unitatea Fiscală Municipală Aiud - Aiud, Fărău, Hopârta, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Mirăslău, Noșlac, Ocna Mureș, Ponor, Râmeț, Rădești, Rimetea, Unirea

- Aiud, Fărău, Hopârta, Livezile, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Mirăslău, Noșlac, Ocna Mureș, Ponor, Râmeț, Rădești, Rimetea, Unirea Unitatea Fiscală Municipală Blaj - Blaj, Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Crăciunelul de Jos, Jidvei, Mihalț, Roșia de Secaș, Sâncel, Șona, Valea Lungă

- Blaj, Bucerdea Grânoasă, Cenade, Cergău, Cetatea de Baltă, Crăciunelul de Jos, Jidvei, Mihalț, Roșia de Secaș, Sâncel, Șona, Valea Lungă Unitatea Fiscală Municipală Sebeș - Câlnic, Cut, Daia Română, Doștat, Gârbova, Ohaba, Pianu, Săsciori, Sebeș, Șpring, Șugag

- Câlnic, Cut, Daia Română, Doștat, Gârbova, Ohaba, Pianu, Săsciori, Sebeș, Șpring, Șugag Unitatea Fiscală Orășenească Câmpeni - Abrud, Albac, Arieșeni, Avram Iancu, Baia de Arieș, Bistra, Bucium, Câmpeni, Ciuruleasa, Gârda de Sus, Horea, Lupșa, Mogoș, Ocoliș, Poiana Vadului, Poșaga, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadul Moților, Vidra

- Abrud, Albac, Arieșeni, Avram Iancu, Baia de Arieș, Bistra, Bucium, Câmpeni, Ciuruleasa, Gârda de Sus, Horea, Lupșa, Mogoș, Ocoliș, Poiana Vadului, Poșaga, Roșia Montană, Sălciua, Scărișoara, Sohodol, Vadul Moților, Vidra Unitatea Fiscală Orășenească Cugir - Cugir, Șibot

- Cugir, Șibot Unitatea Fiscală Orășenească Zlatna - Almașu Mare, Meteș, Zlatna

sursa: Profit.ro

