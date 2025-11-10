Bărbat din Săliștea, cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Săliștea este cercetat de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 noiembrie 2025, în jurul orei 09:00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, DJ 705E, pe raza localității Săliștea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Săliștea.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,45 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

