Bărbat din Săliștea, reținut de polițiști după ce s-a apropiat de fosta soție. A încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 38 de ani din Săliștea a fost reținut de polițiști după ce s-a apropiat de fosta soție. Avea ordin de protecție pe numele lui.

Potrivit IPJ Alba, joi, 16 octombrie 2025, polițiștii din Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Săliștea, cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, miercuri seara, bărbatul de 38 de ani ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 10 octombrie, de către Judecătoria Alba Iulia. S-ar fi apropiat la o distanță mai mică de 50 de metri față de fosta sa soție.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

