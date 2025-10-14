Connect with us

Bărbat din Sântimbru, cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Ce alcoolemie avea

Șoferii pot solicita al doilea control

acum O oră

Un bărbat de 32 de ani din Sântimbru este cercetat de polițiști după ce a fost prins băut la volan, pe o stradă din Alba Iulia. 

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 13 spre 14 octombrie, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani, din localitatea Sântimbru.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,83 mg/litru alcool pur în aerul expirat. A fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

