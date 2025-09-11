Connect with us

Bărbat din Săsciori rănit, după ce un arbore a căzut pe autoturismul pe care îl conducea. Unde s-a petrecut accidentul

acum O oră

Un bărbat din Săsciori, în vârstă de 71 de ani, a ajuns a spital, după ce a fost victimă într-un accident rutier. Mai exact un copac a căzut pe autoturismul pe care bărbatul îl conducea. 

Accidentul s-a petrecut miercuri, 10 septembrie și a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din 11 septembrie.

Potrivit IPJ Alba accidentul s-a petrecut pe DJ 704 A. Polițiștii Biroului Rutier Sebeș s-au deplasat la fața locului și au constatat că, pe DJ 704 A, direcția de deplasare Strungari-Pianu de Sus, un bărbat, în vârstă de 71 de ani, din localitatea Săsciori, în timp ce conducea un autoturism, a fost surprins și accidentat de un copac care a căzut pe autoturism.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 71 de ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la Spitalul Municipal Sebeș, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au mai transmis oamenii legii.

