Bărbat din Sebeș, prins la volan fără permis pe o stradă din oraș. S-a ales cu dosar penal

Un bărbat de 40 de ani din Sebeș este cercetat de polițiști după ce a fost prins la volanul unei mașini, deși nu deținea permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, în după-amiaza zilei de 16 septembrie 2025, polițiștii rutieri din municipiul Sebeș au oprit, pentru control, pe strada Drumul Sibiului din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din Sebeș.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere.

