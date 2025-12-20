Connect with us

Bărbat din Tibru, REȚINUT de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție provizoriu și s-a apropiat de soția sa

acum 2 ore

Un bărbat de 65 de ani din Tibru a fost reținut de polițiști după ce a încălcat măsurile dispuse printr-un ordin de protecție provizoriu și s-a apropiat de soția sa. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 decembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 65 de ani, din localitatea Tibru, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 11.00, bărbatul s-ar fi întors la domiciliul său și s-ar fi apropiat, la o distanță mai mică de 100 de metri, de soția sa, încalcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, emis de către polițiști, la data de 17 decembrie 2025, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate.

