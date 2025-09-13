Connect with us

Eveniment

Bărbat din Zlatna, după gratii. Cât va sta la închisoare pentru că a șantajat o minoră cu fotografii indecente

Publicat

acum 26 de secunde

Un bărbat din Zlatna a ajuns după gratii. Acesta a fost condamnat la închisoare într-un dosar de pornografie infantilă, șantaj și hărțuire.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 12 septembrie polițiștii din orașul Zlatna au depistat și reținut un bărbat de 38 de ani, din orașul Zlatna, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 12 septembrie 2025, de către Curtea de Apel Bacău.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani și 10 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, șantaj și hărțuire.

Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, în vederea executării pedepsei.

Este vorba despre un bărbat care a santajat o minoră cu fotografii indecente. AICI, detalii din anchetă.

Ultimele articole pe alba24
