Connect with us

Eveniment

Bărbat încătușat de jandarmi în parcarea unui mall din Alba Iulia, după ce a făcut scandal într-un magazin. Ar fi fost drogat

Publicat

acum O oră

Un bărbat de 31 de ani din județul Timiș, posibil aflat sub influența drogurilor, a fost încătușat de jandarmi în parcarea Carolina Mall din Alba Iulia, după ce a făcut scandal într-un magazin. Acesta a fost transportat la spitalul din Alba Iulia cu o ambulanță. 

Joi, 7 august, la ora 12:30, agentul de pază al unui magazin din centrul comercial Carolina Mall din Alba Iulia, a sesizat faptul că o persoană este recalcitrantă, posibil sub influența unor substanțe halucinogene.

La fața locului s-a deplasat de urgență echipa de intervenție a Jandarmeriei Alba aflată în serviciu.

În parcarea centrului comercial a fost identificată o persoană de 31 de ani din județul Timiș, care vorbea incoerent și părea a fi sub influența unor substanțe psihoactive.

„Colegii noștri au solicitat o ambulanță pentru acordarea ajutorului medical. La sosirea echipajului medical, persoana în cauză a devenit agresivă și a manifestat un comportament recalcitrant, motiv pentru care a fost necesară încătușarea acesteia.

Aceasta a fost transportată la UPU Alba pentru investigații medicale de specialitate”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 22 de minute

Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată la nivel global
Blajacum 46 de minute

Percheziții în Blaj: Tânăr de 21 de ani, REȚINUT după ce a plătit cu bancnote false la piață. Ce au descoperit polițiștii
Evenimentacum O oră

Bărbat încătușat de jandarmi în parcarea unui mall din Alba Iulia, după ce a făcut scandal într-un magazin. Ar fi fost drogat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO: Podul de acces în Cetatea Alba Carolina, la Poarta a IV-a, va fi demontat complet. Care sunt planurile Primăriei
Administrațieacum 2 zile

Polițiști locali cu studii medii au dat în judecată Primăria Alba Iulia. Au vrut salarii egale cu ale colegilor care au facultate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Economieacum 23 de ore

Furnizori de energie amendați de Protecția Consumatorilor, pentru nerespectarea legislației. Ce au descoperit comisarii ANPC
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

7 august 2025 – Zi de doliu național în România. Reguli și interdicții pentru instituții și populație
Evenimentacum 2 zile

Viză cu garanție de până la 15.000 de dolari pentru intrarea în SUA. Condiție pentru unii călători străini
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 6 ore

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum o zi

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 9 ore

7 august: Sfânta Teodora de la Sihla, pomenită de credincioșii ortodocși români. Povestea călugăriței care a trăit într-o peșteră
Evenimentacum 23 de ore

VIDEO: Foișoare și grătare pentru picnic, amenajate pentru locuitori și turiști în Poiana Galdei. Mesajul primăriei
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o săptămână

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 7 ore

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Actualitateacum 19 ore

Câți pași pe zi sunt suficienți pentru sănătatea ta: risc redus de demență, diabet, boli de inimă și depresie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Admitere liceu 2025, a doua etapă: locuri libere în Alba, calendar înscrieri, reguli pentru repartizarea elevilor
Educațieacum 6 ore

Titularizare 2025: câte posturi au fost repartizate pentru candidați în Alba. LISTA posturilor vacante
Mai mult din Educatie