Bărbat încătușat de jandarmi în parcarea unui mall din Alba Iulia, după ce a făcut scandal într-un magazin. Ar fi fost drogat

Un bărbat de 31 de ani din județul Timiș, posibil aflat sub influența drogurilor, a fost încătușat de jandarmi în parcarea Carolina Mall din Alba Iulia, după ce a făcut scandal într-un magazin. Acesta a fost transportat la spitalul din Alba Iulia cu o ambulanță.

Joi, 7 august, la ora 12:30, agentul de pază al unui magazin din centrul comercial Carolina Mall din Alba Iulia, a sesizat faptul că o persoană este recalcitrantă, posibil sub influența unor substanțe halucinogene.

La fața locului s-a deplasat de urgență echipa de intervenție a Jandarmeriei Alba aflată în serviciu.

În parcarea centrului comercial a fost identificată o persoană de 31 de ani din județul Timiș, care vorbea incoerent și părea a fi sub influența unor substanțe psihoactive.

„Colegii noștri au solicitat o ambulanță pentru acordarea ajutorului medical. La sosirea echipajului medical, persoana în cauză a devenit agresivă și a manifestat un comportament recalcitrant, motiv pentru care a fost necesară încătușarea acesteia.

Aceasta a fost transportată la UPU Alba pentru investigații medicale de specialitate”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

