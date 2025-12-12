Bătaie în Sântimbru: un bărbat din Alba Iulia, lovit de un localnic. Agresorul a fost reținut de polițiști

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut după ce a agresat alt bărbat, în Sântimbru. Victima are nevoie de aproape două săptămâni de îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Alba, joi, 11 decembrie, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat în vârstă de 31 de ani, din municipiul Alba Iulia. Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Miercuri seara (10 decembrie), bărbatul, în timp ce se afla pe raza localității Sântimbru, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Alba Iulia.

I-a provocat leziuni corporale pentru a căror vindecare ar fi necesare 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate.

