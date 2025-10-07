Connect with us

Eveniment

Băuturile răcoritoare bio care conțin miere vor fi scutite de accize. Modificare aprobată de Senat

Publicat

acum 28 de secunde

Băuturile răcoritoare bio care conțin miere vor fi eliminate de la aplicarea accizelor nearmonizate. Senatul a adoptat, luni, o propunere de modificare a Codului fiscal în acest sens.

Potrivit Codului fiscal, accizele nearmonizate sunt taxe speciale percepute pentru produsele cu potențial de risc redus. Este vorba despre anume produse care conțin tutun sau înlocuitori de tutun, băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat.

Alineatul 4 al articolului 439 din Codul fiscal în vigoare enumeră ce se înțelege prin zahăr adăugat: ”zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă și siropuri, cum ar fi sirop de malț, sirop de fructe, sirop de malț de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arțar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată, galactoză, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din dulceață, adăugate ca ingrediente”.

Propunerea legislativă vizează eliminarea din această enumerare a ”zaharurilor din miere”, potrivit Agerpres.

”Fiscalizarea excesivă a băuturilor răcoritoare bio care au în componență miere de albine ecologică din România va avea impact major asupra consumului cu efecte în lanț de la producător la consumator. Scăderea masivă a consumului va afecta în mod cert volumul taxelor și impozitelor colectate la bugetul de stat și, în fond, va pune în pericol existența producătorilor locali de sucuri bio”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative inițiate de un grup de parlamentari AUR.

Senatul a adoptat actul normativ cu 76 de voturi ‘pentru’, 16 ‘împotrivă’ și 36 de abțineri, după ce raportul de respingere propus de Comisia de buget-finanțe nu a fost însușit de plen.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

