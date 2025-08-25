Connect with us

Bilanț de weekend al Jandarmeriei Alba: Peste 130 de persoane legitimate, amenzi de 8.500 de lei și produse confiscate

În perioada 22 – 24 august, pe lângă asigurarea măsurilor de ordine publică la evenimetele desfășurate pe raza județului, jandarmii din Alba au efectuat 7 activități de intervenție preventivă la evenimentele desfășurate la Alba Iulia și Întregalde. Au fost aplicate 6 avertismente scrise și 14 amenzi în valoare totală de 8.500 de lei pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială și tulburarea ordinii și liniștii publice (Legea 61/1991).

De asemenea, împreună cu polițiștii au fost constatate și 2 infracțiuni, persoanele în cauză fiind conduse la sediul Poliției pentru continuarea cercetărilor. În perioada de referință colegii noștrii au legitimat peste 130 de persoane. Totodată, în acest sfârșit de săptămână, jandarmii din Alba au intervenit la 9 apeluri la numarul de urgență 112, dintre care un apel care a semnalat prezența unui urs în localitatea Sohodol, satul Luminești.

Duminică, 24 august, Jandarmeria Alba a desfășurat două acțiuni punctuale în zona pieței Talcioc din Alba Iulia și pe râurile din județ având ca scop prevenirea și combaterea comerțului ilicit cu produse contrafăcute și combaterea pescuitului ilegal.

Pe parcursul verificărilor, forțele de ordine au depistat peste 200 articole de îmbrăcăminte ce prezentau indicii că ar fi contrafăcute. Produsele confiscate au fost predate autorităților competente pentru continuarea cercetărilor. Pentru faptele constatate, au fost întocmite actele necesare, în conformitate cu Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în vederea menținerii unui climat de ordine publică și a combaterii fenomenului de comercializare a produselor contrafăcute.

