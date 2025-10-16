Connect with us

Blaj: Tânăr de 23 de ani, prins fără permis pe o motocicletă neînmatriculată

acum O oră

Un tânăr de 23 de ani din județul Vâlcea este cercetat de polițiști după ce a fost prins fără permis, în timp ce conducea o motocicletă neîmatriculată, în Blaj.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 octombrie 2025, în jurul orei 20:50, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, o motocicletă condusă de un tânăr de 23 de ani, din orașul Băile Olănești, județul Vâlcea.

Din verificări a reieșit că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar vehiculul nu este înregistrat în circulație.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

