BNR lansează o nouă monedă în circuitul numismatic, cu valoarea de 10 lei. Cum va arăta și care este prețul de vânzare

Banca Națională a României (BNR) lansează în circuitul numismatic o monedă din argint cu valoare nominală 10 lei. Tema acesteia este ”125 de ani de la nașterea Henriettei Yvonne Stahl”.

Moneda va fi lansată de luni, 15 septembrie. Este din argint, de formă rotundă, cu diametru 37 mm și greutate 31,103 grame.

Aversul monedei prezintă o compoziție grafică ce cuprinde titlurile operelor scriitoarei Henriette Yvonne Stahl, inscripția „ROMANIA” în arc de cerc, anul de emisiune „2025”, stema României și valoarea nominală „10 LEI”.

Reversul monedei redă portretul, numele și semnătura Henriettei Yvonne Stahl și anii între care a trăit aceasta „1900” și „1984”.

BNR: tiraj de 5000 de piese. Prețul de vânzare

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și sunt însoţite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese.

Preţul de vânzare pentru moneda din argint este 620 lei, exclusiv TVA, inclusiv broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Monedele din argint cu tema ”125 de ani de la nașterea Henriettei Yvonne Stahl” au putere circulatorie pe teritoriul României, transmite BNR.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.

Henriette Yvonne Stahl (1900-1984). a fost o scriitoare și traducătoare română, sora sociologului H. H. Stahl și fiica scriitorului Henri Stahl.

