Blaj

Bogățiile Toamnei la Blaj: Expoziție cu vânzare de produse agroalimentare și un spectacol folcloric. Cine va urca pe scenă

Publicat

acum 7 minute

„Bogățiile Toamnei”, un eveniment dedicat toamnei și a recoltei se desfășoară duminică, 21 septembrie la Blaj. De la ora 10.00, în Piața Mare Agroalimentară din oraș vor îmcepe primele activități. 

Va fi expoziție cu vânzare de produse agroalimentare, iar producătorii agricoli vor fi premiați.

”Vă așteptăm la unul dintre cele mai frumoase evenimente ale toamnei, unde tradiția, muzica și produsele locale se împletesc într-o adevărată sărbătoare a comunității”, transmit reprezentanții Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba.

Evenimentul va fi completat cu spectacolul folcloric extraordinar susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba – dirijor Alexandru Pal, alături de:

  • Alina Pinca, Roxana Reche, Nicolae Plută, Floricica Moga, Dorina Narița, Ina Todoran și Ovidiu Furnea, Alexandra Băcilă
  • Grupul vocal tradițional „Izvoarele” din Blaj
  • Daria Costea, Anda Truță, Ansamblul de dansuri ,,Valea Târnavelor” din Blaj – coregraf Mihai Gogîță
  • Clasa de Suflători Palatul Cultural Blaj – instructor Rareș Bogdan Crișan.

Organizatori: Primăria municipiului Blaj, Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba.

