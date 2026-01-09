VIDEO: Incendiu în cartierul Pâclișa din Alba Iulia. Focul a cuprins o magazie de lemne și un garaj

Un incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri în cartierul Pâclișa din Alba Iulia. Focul a cuprins o magazie de lemne și un garaj.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit în jurul orei 01:50 pentru stingerea unui incendiu pe strada Carpenului, în cartierul Pâclișa din municipiul Alba Iulia.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la o magazie de lemne și un garaj, pe o suprafață de aproximativ 20 mp. La scurt timp pompierii au reușit localizarea și stingerea incendiului.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

