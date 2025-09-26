Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciar la Penitenciarul Aiud, pe podium la Campionatul European de JiuJitsu al Poliției

Bogdan Dobrescu a participat la campionatul european de de Jiujitsu Brazilian al Polițiștilor. Bogdan este polițist de penitenciar în cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranță Aiud.

Acesta a obținut medalia de aur la Kimono(gi) categoria 94 de kilograme, open (fără limită de kilograme ) bronz, și la no gi (fără kimono) 94 kg aur categorie.

A învins doi adversari cu două centuri negre cu experiență la no gi.

”Performanța polițistului de penitenciare Dobrescu Bogdan, perseverența, disciplina și pasiunea, dovedindă și excelența este rezultatul muncii constante. Aurul obținut reprezintă un exemplu de dedicare, spirit de echipă și onoare în serviciu.

Îl felicităm pentru această reușită deosebită și îi mulțumim că ne reprezintă cu cinste la cel mai înalt nivel”, au transmis colegii lui Bogdan din Sindicatul Liber din Penitenciarul Aiud.

