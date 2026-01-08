VIDEO: Primăria Teiuș le cere cetățenilor să sprijine activitățile de deszăpezire: ”Să ne parcăm mașinile în curte!”

Primarul orașului Teiuș, Mirel Hălălai, le cere cetățenilor să iasă să curețe trotuarele și parcările pentru a contribui la deblocarea orașului după ninsorile recente.

Autoritățile locale intervin pentru deblocarea căilor de acces, a trotuarelor, stațiilor de autobuz și trecerilor de pietoni, în vederea fluidizării traficului și asigurării circulației în condiții de siguranță.

Reprezentanții primăriei fac apel către cetățeni să sprijine acțiunile de deszăpezire, prin curățarea trotuarelor și a zonelor din fața locuințelor, precum și prin parcarea autovehiculelor în curți, acolo unde este posibil, pentru a nu îngreuna intervenția utilajelor și împrăștierea materialelor antiderapante.

"Fac acest apel din dorința de a avea cât mai repede un oraș complet deblocat. Să nu uităm niciodată că fiecare an, așa cum am fost învățați, are patru anotimpuri, iar iarna și-a adus aminte de noi. Este adevărat, puțin mai târziu, dar și-a făcut simțită prezența.

Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră, aveți grijă de copiii dumneavoastră și nu lăsați lucrurile la voia întâmplării.

Tot ceea ce este necesar trebuie să se afle pe lista noastră de priorități", a transmis primarul orașului Teiuș, într-un video postat pe pagina de Facebook a instituției.

