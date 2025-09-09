Connect with us

Bolojan: Că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, inclusiv în zona de pensii speciale

Premierul Ilie Bolojan a declarat că vârsta de pensionare trebuie crescută la toate categoriile, în așa fel încât populația cu vârste între 50 și 65 de ani care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este în prezent.

UPDATE Precizările Guvernului: 

Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare.

În interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privință, deci la elimnarea excepțiilor de la vârsta standard.

Știrea inițială:

”Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni în piața muncii, în piața reală a muncii.

Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, în așa fel încât, în intervalul 50 – 65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a afirmat Bolojan, la TVR Info.

El a fost întrebat dacă în pachetul trei de reformă vor intra și măsurile privind celelalte categorii care au pensii speciale, pe lângă cele ale magistraților.

El a explicat că, dacă nu va crește vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, se va ajunge ”într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii”, peste cinci sau zece ani.

”Gândiți-vă că generațiile noastre, care sunt de 400.000 – 500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste zece ani, iar în spate vin generații de 200.000, și, practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani.

Și trebuie să spunem asta, nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi, mutându-le niște împrumuturi în viitor sau neluând niște măsuri care să reașeze lucrurile într-o structură normală”, a mai spus Ilie Bolojan, citat de AGERPRES.

Întrebat dacă în pachetul trei de reformă vor fi cuprinse și măsurile de relansare economică anunțate de PSD, Bolojan a precizat:

”Orice propunere pe care un partid din coaliție, oameni din coaliție, oameni din afara coaliției care pot să-ți dea niște propuneri bune, care vin în ideea de a reduce cheltuieli, de a fi mai eficienți, de a susține investiții, de a face relansare economică, de a gândi formule de dezvoltare, este binevenit, și nu paternitatea este problema la noi”.

”Problema pe care am avut-o în toți acești ani a fost să fim responsabili pe pozițiile pe care suntem și să fim serioși în implementare.

Iar seriozitatea în implementare și responsabilitatea înseamnă că, dacă anunți că se va face o reducere de personal, de exemplu, să nu desființezi posturi vacante, pentru că înseamnă că ne batem joc de dumneavoastră și de cei care se uită la noi.

Dacă anunți asta, înseamnă că trebuie să faci reduceri efective. Dacă nu le spui la oameni, nu putem face decât reduceri de posturi vacante, ele vor avea niște efecte total secundare, pentru că e posibil să se desființeze două, trei posturi de conducere care se bazează pe aceste posturi vacante, dar efecte reale nu vor fi”, a mai explicat premierul.

Potrivit prim-ministrului, trebuie să fie pregătit și acest tip de măsuri de relansare.

”În aceste două luni de zile pe care acest Guvern le-a exercitat în serviciul României am avut niște incendii atât de mari, încât a trebuit să lucrăm la stingerea incendiilor financiare, la restabilirea încrederii piețelor în ceea ce facem în România, la corectarea acestei traiectorii în care ne duceam într-o fundătură fiscală, acesta este adevărul, și în pasul următor, într-adevăr, trebuie să gândim și avem pregătite acest tip de măsuri de relansare”, a adăugat el.

Ultimele articole pe alba24
