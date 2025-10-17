Connect with us

Bonusuri angajaților Romsilva au fost tăiate drastic. Guvernul a aprobat bugetul pe 2025

Publicat

acum O oră

Bonusuri angajaților Romsilva au fost tăiate drastic. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a fost aprobat, joi, de Guvern. Potrivit reprezentanților Executivului, bonusurile scad cu 57,9%, în timp ce cheltuielile cu bunuri și servicii înregistrează o diminuare cu 5,3% față de anul precedent.

„Cheltuielile de personal se prezintă astfel: cheltuielile cu salariile au fost reîntregite cu 8,9% comparativ cu valoarea realizată în anul 2024, ca urmare a creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator înregistrează o majorare de 1,2%, în timp ce bonusurile înregistrează o diminuare de 57,9%, cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete înregistrează o diminuare de 8,2% și alte cheltuieli cu personalul înregistrează o diminuare de 7,2% comparativ cu valoarea realizată în anul anterior”, transmite sursa citată.

Cheltuielile salariale au fost calculate pentru un număr mediu de 13.625 de persoane. Pentru anul 2025, Regia nu a prevăzut majorarea, indexarea sau alte mecanisme de creștere a cheltuielilor cu salariile.

Romsilva își propune, pentru anul 2025, realizarea unui nivel al veniturilor totale de 3,5 miliarde lei, în creștere cu 1,1% față de anul precedent, reiese din comunicat. Sunt prevăzute cheltuieli de 3,4 miliarde lei, în scădere cu 0,3%, ceea ce ar duce la realizarea unui profit brut de 90 milioane lei.

„Pe componenta de venituri, Regia estimează recoltarea și comercializarea unui volum total de 9,3 milioane metri cubi de masa lemnoasă, precum și fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale, vânat”, menționează sursa citată.

