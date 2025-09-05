Eveniment
„BumBastion” The Urban Jam: festival de cultură urbană cu street dance, graffiti și competiții, la Alba Iulia
„BumBastion” The Urban Jam, un festival dedicat culturii urbane și tinerilor pasionați de dans, artă și muzică, organizat de Wish Dance Steps, va avea loc în 20 – 21 septembrie 2025, la Alba Iulia.
Evenimentul reprezintă o celebrare a culturii hip-hop și o sărbătoare a studioului Wish Dance Steps.
În cadrul festivalului vor fi prezenți:
- Dansatori din toată România, dar și dansatori internaționali
- Artiști urbani cu povești autentice
- Iubitori de muzică și comunități locale
- Tineri talentați
- Branduri locale
Organizatorii au declarat pentru alba24.ro că festivalul a pornit de la ideea de a expune cursanții studioului, atât în fața părinților, cât și a publicului larg.
Ulterior, conceptul s-a extins, transformând evenimentul într-un Festival de Cultură Urbană, care aduce împreună dansatori, artiști și pasionați de cultură urbană din întreaga țară, cu competiții, artă și inspirație.
Așadar, evenimentul conține:
- Street Dance & Graffiti Workshops, locație: Centrul de Conferințe „Gheorghe Șincai”
- Battles 1vs1 & 2vs2, locație: Casa de Cultură a Studenților
- Choreography Showcase, locație: Casa de Cultură a Studenților
- Party, locație: Hideout
