Educație

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate

acum 16 secunde

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: Ministerul Educației a pus în consultare publică ordinul privind cuantumul burselor pentru studenți. Prin ordine de ministru anterioare, au fost schimbate și regulile de acordare.

Potrivit proiectului de ordin, sunt stabilite cuantumurile pentru bursa socială, bursa de studiu / masterat didactic și bursa de doctorat.

Sunt categorii de burse pentru studenții înmatriculați la programe de studii universitare, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior de stat.

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: cuantum propus

  • Bursa socială: 925 lei – acoperă cheltuielile minime de masă și cazare
  • Bursa de studiu 2.165 lei (valoare egală cu salariul minim net pe economie) – acordată de la bugetul de stat studenților înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat la programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic
  • Bursa de doctorat: 3.700 de lei – acordată studenților-doctoranzi înmatriculați la programele de studii universitare de doctorat, organizate cu finanțare de la bugetul de stat, la forma de învățământ cu frecvență, indiferent de anul de studii

Bursa de studiu era, potrivit OME 7.296/2024, egală cu salariul minim brut (aproximativ 3.700 de lei). Din acest an, scade la valoarea salariului minim net (2.165 lei), potrivit OMEC 4.958/2025.

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: reguli schimbate

Prin ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial din 4 august, sunt schimbate și regulile de acordare.

Potrivit OMEC 4.957/2025, bursele studențești se acordă doar în timpul cursurilor, examenelor sau altor activități didactice, nu și în vacanțe.

De asemenea, doar studenții de pe locurile finanțate de stat au dreptul la burse. Până acum, se puteau acorda burse și studenților, indiferent de forma de finanțare a locului, potrivit edupedu.ro.

Sunt eliminate bursele de excelență. Acestea erau acordate pentru rezultate academice deosebite studenților de anul I, olimpici internațional în timpul liceului.

Fondul de burse va fi stabilit din salariul minim net, ceea ce înseamnă că universitățile vor avea cu 40% mai puțini bani pentru burse, mai scrie sursa citată.

 

