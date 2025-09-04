Burse școlare 2025-2026: regulile de acordare a burselor pentru elevi în noul an școlar. Sumele, pe categorii

Burse școlare 2025-2026: Guvernul aprobă în ședința de joi, 4 septembrie, regulile de acordare a burselor școlare. În anul școlar 2025-2026, se vor acorda burse de merit, sociale, tehnologice și pentru mame minore.

Burse școlare 2025-2026. Tipuri de burse

Pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, se acordă următoarele tipuri de burse:

de merit, pentru elevii de nivel gimnazial, liceal și profesional

sociale, pentru elevii de nivel primar, gimnazial, liceal și profesional

tehnologice, pentru elevii din învăţământul profesional

pentru mame minore, pentru elevele reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere.

Pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, se acordă următoarele tipuri de burse:

sociale, pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi, nivel primar, gimnazial şi liceal, dacă sunt şcolarizaţi fără taxe

tehnologice, pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul profesional, inclusiv dual, dacă se încadrează în specializările şi condiţiile stabilite

Burse școlare 2025-2026. Cuantum

bursa de merit: 450 lei/lună

bursa socială: 300 lei/lună

bursa tehnologică: 300 lei/lună

bursa pentru mame minore reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere: 700 lei/lună

Valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ în funcţie de:

sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale;

alte venituri obţinute de unitățile de învățământ și care pot fi utilizate cu această destinație

Burse școlare 2025-2026. Reguli de acordare

Bursa de merit

Bursele de merit se acordă în fiecare an şcolar, în perioada cursurilor şcolare.

Bursa de merit se acordă:

pentru maximum 15% din efectivele de elevi ale fiecărei clase de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9,00

și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%.

la propunerea profesorului diriginte, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unităţii de învăţământ lista cu elevii propuşi pentru bursa de merit în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar, pentru elevii din clasele VI – XII, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie

sub condiţia ca elevul beneficiar să fi obţinut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare, la finalul anului şcolar anterior

Bursa de merit pentru elevii din clasele a V-a, a VIII-a, a IX-a și a XII-a. Condiții

Bursa de merit se acordă și:

elevilor din fiecare clasă a V-a dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în baza mediei primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent mai mare sau egală cu 9,00 media care stă la baza acordării burselor de merit se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent listele beneficiarilor se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obţin rezultatele şcolare şi se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârşitul cursurilor din anul şcolar respectiv

elevilor absolvenții ai clasei a VIII-a, inclusiv în perioada pregătirii și susținerii Evaluării Naționale, cu condiţia ca elevii bursieri să se prezinte la examene

elevilor din fiecare clasă a IX-a dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional mai mari sau egale cu 9,00/ pentru învățământul liceal vocaţional, profilurile artistic, sportiv, teologic şi militar, prin sintagma „media de admitere” se înţelege media finală de admitere suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de MEC sau a unui premiul I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de MEC

și pentru elevii absolvenții ai clasei a XII -a, inclusiv în perioada primei sesiuni a examenului naţional de bacalaureat, cu condiţia ca elevii bursieri să se prezinte la examene

Bursa tehnologică în anul școlar 2025-2026

Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor înmatriculaţi în cadrul specializărilor din învăţământul profesional, nivel 3 EQF/CNC.

Se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiţionată de depunerea unei cereri în acest sens.

Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unităţii de învăţământ lista cu elevii propuşi pentru bursa tehnologică, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Elevul beneficiar trebuie să fi promovat la toate disciplinele şi să fi obţinut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” la purtare, la finalul anului şcolar anterior.

Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de merit şi cu bursa socială.

Bursele tehnologice se acordă în fiecare an şcolar pentru elevii absolvenții ai clasei a XII -a, inclusiv în perioada primei sesiuni a examenului naţional de bacalaureat sau a examenului de certificare a calificării profesionale, cu condiţia ca elevii bursieri să se prezinte la examene

Elevii declaraţi repetenţi la finalul anului şcolar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă. Fac excepție elevii declarați repetenți în învățământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învățământul profesional, inclusiv dual.

Prin excepție, beneficiază de bursă tehnologică elevii care repetă anul școlar din motive medicale.

Bursa socială în anul școlar 2025-2026

Bursele sociale reprezintă sprijin pentru elevii proveniți din medii dezavantajate socio-economic și de susținere a acestora în vederea prevenirii abandonului şcolar. Acestea se acordă pe înregul an calendaristic.

la cerere, în funcţie de situaţia materială/socială/medicală a elevului

elevului care a promovat la toate materiile și a obținut media 10 sau calificativul ”foarte bine” la purtare

și elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă de zi, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în Școala din spital

Bursa socială. Condiții de acordare

Bursa socială se acordă pentru:

elevi proveniţi din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii

elevi cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării

elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net, pe membru de familie, supus impozitării

elevi cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din spital” sau la domiciliu, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării

elevi care revin după şcolarizarea din cadrul „Şcolii din spital” în unitatea de învăţământ la care au fost înmatriculaţi anterior, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării

elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune, , în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

elevelor din învăţământul preuniversitar, reintegrate într-o unitate de învăţământ, care frecventează cursurile de zi şi au copil/copii propriu/proprii în întreţinere.

Bursa socială. Acte necesare

Pentru obţinerea bursei sociale, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la secretariatul unității de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

Acte necesare:

cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major

declaraţie pe propria răspundere privind veniturile nete, obţinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei

documente doveditoare ale componenţei familiei: certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte referitoare la starea civilă de la momentul depunerii cererii, declarația pe proprie răspundere dată de ambii părinți, necăsătoriți, că locuiesc împreună, certificatul de divorţ şi convenţia notarială încheiată în cadrul procesului de divorţ cu copii minori, sentinţă judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinţi, certificat de deces, decizia instanţei de menţinere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinţilor dispăruţi, după caz.

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidenţă de către medicul de la cabinetul şcolar/medicul de familie – acolo unde nu există medic şcolar.

Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit.

Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii, datelor cu caracter personal şi informaţiilor referitoare la situaţia de dificultate în care se află.

Bursa socială în perioada vacanțelor

Bursele sociale se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare.

Prin excepţie, nu primesc bursa socială în perioada vacanţei de vară:

elevii care nu au promovat anul şcolar

elevii care la sfârşitul cursurilor anului şcolar sunt corigenţi la mai mult de o disciplină şi au acumulat mai mult de 20 de absenţe nemotivate/an. Bursa pe perioada vacanţelor nu este suspendată dacă este îndeplinită doar una dintre cele două condiții

absolvenţii învăţământului gimnazial care nu au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat

elevii care repetă anul şcolar din alte motive decât cele medicale.

Pentru elevii din anii terminali, bursele sociale se acordă şi în perioada primei sesiuni a examenului naţional de bacalaureat sau a examenului de certificare a calificării profesionale, până la comunicarea rezultatelor finale, cu condiţia ca elevii bursieri să se prezinte la examene.

Pentru perioada amintită în cazul elevilor din ani terminali, modalitatea de calcul este:

(CmB / NZL) x NZLCRF, unde:

CmB = cuantumul bursei, stabilit prin lege/hotărâre de guvern

NZL = număr de zile lucrătoare din luna respectivă

NZLCRF = număr de zile lucrătoare din luna respectivă, până la data comunicării rezultatelor finale

Burse școlare 2025-2026. Alte reguli

Elevii români pot beneficia de burse într-un an şcolar doar dacă frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar din România.

Bursele se suspendă pe perioada studiilor în străinătate, chiar dacă elevul rămâne înscris la unitatea de învăţământ de pe teritoriul României.

Acordarea bursei încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor legislative în vigoare.

Calcul burse de merit sau tehnologice în vacanțe

Pentru lunile din anul şcolar în care sunt vacanţe, modalitatea de calcul al burselor de merit şi al burselor tehnologice este

(CB / NZL) x (NZL – NZV), unde:

CB = cuantumul bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru/hotărâre de Guvern

NZL = număr de zile lucrătoare din luna respectivă

NZV = număr de zile de vacanţă din luna respectivă

Bursă pentru mamele minore, în anul școlar 2025-2026

Bursa pentru mamele minore reprezintă o formă de sprijin a acestora în vederea participării la educaţie și pentru prevenirea abandonului școlar.

Se acordă:

elevelor din învăţământul preuniversitar, reintegrate într-o unitate de învăţământ, care frecventează cursurile de zi şi au copil/copii propriu/proprii în întreţinere

termenul „reintegrare” se referă la reluarea cursurilor de către elevă după naştere, din momentul revenirii la școală.

În vederea acordării bursei pentru mamele minore părinţii/reprezentanţii legali depun la unitatea de învăţământ următoarele documente:

cerere a părintelui/reprezentantului legal

certificat de naştere pentru copil/copii aflat/aflaţi în întreţinerea mamei minore.

Bursa pentru mame minore se acordă în perioada cursurilor şcolare, inclusiv în timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale, a examenului naţional de bacalaureat în prima sesiune, a examenului de certificare a calificării profesionale şi în perioada pregătirii practice.

Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

