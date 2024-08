Burse sociale 2024: motivul pentru care unii elevi din familii monoparentale nu le mai primesc. Solicitările părinților

Burse sociale 2024: Peste 2000 de persoane au semnat o petiție prin care două asociații de părinți cer modificarea metodologiei de acordare a burselor sociale. Acestea cer reguli prin care la aceste burse să aibă din nou acces elevii care provin din familiile monoparentale, indiferent de venitul părintelui.

Din anul școlar 2024-2025, la acordarea burselor sociale, se va lua în calcul venitul părintelui. Până acum, acest criteriu nu era prevăzut.

Bursa socială este de 300 de lei pe lună. Termenul de plată al acestora va fi data de 20 a lunii. Prima plată pentru elevi va fi în 20 noiembrie.

Două asociații de părinți cer ”modificarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor, astfel încât toți elevii care provin din familii monoparentale să poată beneficia de burse sociale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie”.

Petiția este inițiată de Asociația Creștem Copii Fericiți și Asociația Părinților L.T. „Lucian Blaga” București.

Burse sociale 2024: ce solicită părinții

”Considerăm că decizia Ministerului Educației, de a stabilii criterii diferite de acordare a burselor sociale pentru elevii care au unul sau ambii părinți decedați, față de celelalte categorii de elevi ce provin din familii monoparentale, este discriminatorie.

În legislația în vigoare, familia monoparentală este definită ca fiind „formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia și care locuiesc împreună cu aceasta”, incluzând și situația în care „persoana singură este văduvă”.

Prin decizia de a îi considera pe elevii cu un părinte decedat o categorie aparte față de ceilalți elevi care provin din familii monoparentale se creează impresia unei „ierarhizări” a gradului de vulnerabilitate a acestor elevi, situând în „vârful piramidei” elevii care au unul sau ambii părinți decedați, stabilindu-se că aceștia ar avea o mai mare nevoie de sprijin față de ceilalți elevi care provin din familii monoparentale, ceea ce este profund discriminatoriu.

Familiile monoparentale, aflate în situații diverse, se pot confrunta cu probleme grave, copiii nerecunoscuți, abandonați, abuzați etc, fiind la fel de vulnarabili ca cei cărora le-a decedat un părinte. În plus, ar trebui să acordăm o importanță similară părinților singuri care au curajul de a adopta un copil, femeilor care își asumă maternitatea independent de asumarea paternității etc. Ministerul Educației nu poate compara aceste situații și nu poate stabili ce elev este mai îndreptățit să primească o bursă socială, necondiționat de venitul familiei monoparentale.

Solicităm Ministerului Educației să acorde aceeași atenție și grijă nevoilor de sprijin ale tuturor elevilor ce provin din familii monoparentale, indiferent de situația lor familială, indiferent dacă au părinții necăsătoriți, divorțați, văduvi, dispăruți, arestați, necunoscuți etc.

Toți elevii din familiile monoparentale trebuie sprijiniți în egală măsură, fără discriminare, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar!”, solicită părinții.

Burse sociale 2024. Criterii de acordare

Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali.

Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;

elevi cu vârsta de până la 30 de ani, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie pentru cei de mai sus se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii

elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respective plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie

Bursa socială. Beneficiari

elevi care provin din familii monoparentale, care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de un salariu minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii

elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul MS/ MMFPSPV 1.306/1.883/2016 și structurate tipologic conform aceluiași act normativ, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie

elevi cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie

elevi care revin după școlarizarea din cadrul „Școlii din Spital” în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie

elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului.

Burse sociale 2024. Acte necesare

Elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de management al burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale. Cererea se depune în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

Documentele care vor fi depuse:

cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major

declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitării

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei

documente doveditoare ale componenței familiei: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte referitoare la starea civilă de la momentul depunerii cererii, certificatul de divorț și convenția notarială încheiată în cadrul procesului de divorț cu copii minori, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidență de către medicul de la cabinetul școlar/medicul de familie — acolo unde nu există medic școlar.

