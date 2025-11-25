Connect with us

Actualitate

Comisia Europeană îngheață procedura de suspendare a fondurilor pentru România. Măsurile Guvernului Bolojan, validate la Bruxelles

Publicat

acum O oră

Comisia Europeană a decis să înghețe procedura de suspendare a fondurilor europene pentru România, confirmând că măsurile fiscale adoptate de Guvernul Bolojan au efecte reale în reducerea deficitului bugetar. Anunțul a fost făcut marți de Ministerul Finanțelor, care subliniază că evaluarea Bruxelles-ului validează strategia de consolidare bugetară începută în ultimele luni.

Într-un comunicat oficial, Ministerul Finanțelor arată că procedura de deficit excesiv (EDP) aplicată României din 2020 rămâne deschisă, dar este menținută în suspensie, fără sancțiuni și fără riscul blocării finanțărilor europene.

CE confirmă impactul măsurilor Bolojan: reducerea cheltuielilor și disciplină bugetară

Decizia survine după ce Guvernul Bolojan a adoptat un pachet amplu de reforme bugetare, care vizează reducerea risipelor, limitarea excepțiilor fiscale și controlul strict al creșterii cheltuielilor publice. Comisia Europeană notează în evaluarea sa că:

  • creșterea netă a cheltuielilor în 2025 va fi de doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat
  • în 2026 România se va încadra integral în limitele stabilite
  • deficitul bugetar este proiectat să scadă la 8,4% în 2025 și la aproximativ 6% în 2026

Aceste proiecții sunt fundamentul deciziei de a nu activa suspendarea fondurilor europene, un risc major semnalat în ultimele luni.

Ministrul Finanțelor: „Un câștig strategic pentru România și pentru Guvernul Bolojan”

Alexandru Nazare, afirmă că hotărârea Comisiei este o confirmare directă a reformelor începute de actualul Executiv. „Pentru România, decizia echivalează cu un câștig strategic.

Accesul la fonduri europene este menținut integral, iar credibilitatea fiscală este consolidată. Parteneriatul cu Comisia, bazat pe transparență și dialog, permite Guvernului Bolojan să continue investițiile și proiectele strategice cu un grad mai mare de predictibilitate”, a declarat ministrul.

Nazare subliniază că următorii pași esențiali sunt întărirea administrației fiscale, controlul strict al cheltuielilor și continuarea ajustării deficitului.

Ce urmează pentru România

Situația fiscală a țării va fi reevaluată pe 12 decembrie 2025, în Consiliul ECOFIN. România va continua rapoartele semestriale privind ajustarea fiscală, următorul termen fiind aprilie 2026.

Comisia Europeană va reveni cu o analiză extinsă odată cu pachetul de primăvară 2026 al Semestrului European, continuând monitorizarea strânsă a situației bugetare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, decizia CE a fost comunicată în contextul Pachetului de Toamnă al Semestrului European 2026, care stabilește direcțiile de competitivitate și politici fiscale pentru toate statele membre.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 32 de minute

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa
Actualitateacum O oră

Comisia Europeană îngheață procedura de suspendare a fondurilor pentru România. Măsurile Guvernului Bolojan, validate la Bruxelles
Evenimentacum 2 ore

Cum au fost primiți actorii păpușari ai Teatrului ”Prichindel” din Alba Iulia, de comunitatea de români din Viena
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum o zi

Cum vor colabora spitalele din Alba în beneficiul pacienților. Investigații medicale în sistem informatic integrat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026. Ce spune ministrul Mediului, Diana Buzoianu
Economieacum 9 ore

CCR a declarat neconstituțională legea care reglementează plata pensiilor private
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Simion și Georgescu vin la Alba Iulia de 1 Decembrie. Vor fi prezenți în două părți diferite ale orașului, la aceeași oră
Evenimentacum 8 ore

FOTO: 98 de ani de la moartea lui Ion I.C. Brătianu. PNL Alba Iulia a depus o coroană de flori la statuia din centrul muncipiului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Festivitatea de premiere la Crosul Unirii 2025, la Alba Iulia. Alergătorii care au urcat pe podium
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 32 de minute

Brândușa Brumbea, solista de heavy metal din Alba Iulia, a lansat un nou clip alături de formația FITTONIA: Ce mesaj are piesa
Evenimentacum 3 ore

Concerte susținute de Corul de copii Theotokos și artiști invitați, la Alba Iulia și în Germania, de Ziua Națională. Program
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 2 ore

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o zi

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 ore

Noi reguli în secțiile ATI din spitale și clinici. Dotări obligatorii pentru anestezie, terapie intensivă și categorii de medici
dsp alba directia de sanatate publica
Evenimentacum 10 ore

DSP Alba: A crescut numărul cazurilor de infecții respiratorii și de pneumonii în județ. Situația din ultima săptămână
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Definitivat 2026: cum pot susține examenul persoanele care au fost în concediu de creștere a copilului
Educațieacum 15 ore

Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Expoziții, lansări de carte și alte evenimente, în perioada 26-28 noiembrie
Mai mult din Educatie