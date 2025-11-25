Comisia Europeană îngheață procedura de suspendare a fondurilor pentru România. Măsurile Guvernului Bolojan, validate la Bruxelles

Comisia Europeană a decis să înghețe procedura de suspendare a fondurilor europene pentru România, confirmând că măsurile fiscale adoptate de Guvernul Bolojan au efecte reale în reducerea deficitului bugetar. Anunțul a fost făcut marți de Ministerul Finanțelor, care subliniază că evaluarea Bruxelles-ului validează strategia de consolidare bugetară începută în ultimele luni.

Într-un comunicat oficial, Ministerul Finanțelor arată că procedura de deficit excesiv (EDP) aplicată României din 2020 rămâne deschisă, dar este menținută în suspensie, fără sancțiuni și fără riscul blocării finanțărilor europene.

CE confirmă impactul măsurilor Bolojan: reducerea cheltuielilor și disciplină bugetară

Decizia survine după ce Guvernul Bolojan a adoptat un pachet amplu de reforme bugetare, care vizează reducerea risipelor, limitarea excepțiilor fiscale și controlul strict al creșterii cheltuielilor publice. Comisia Europeană notează în evaluarea sa că:

creșterea netă a cheltuielilor în 2025 va fi de doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat

în 2026 România se va încadra integral în limitele stabilite

deficitul bugetar este proiectat să scadă la 8,4% în 2025 și la aproximativ 6% în 2026

Aceste proiecții sunt fundamentul deciziei de a nu activa suspendarea fondurilor europene, un risc major semnalat în ultimele luni.

Ministrul Finanțelor: „Un câștig strategic pentru România și pentru Guvernul Bolojan”

Alexandru Nazare, afirmă că hotărârea Comisiei este o confirmare directă a reformelor începute de actualul Executiv. „Pentru România, decizia echivalează cu un câștig strategic.

Accesul la fonduri europene este menținut integral, iar credibilitatea fiscală este consolidată. Parteneriatul cu Comisia, bazat pe transparență și dialog, permite Guvernului Bolojan să continue investițiile și proiectele strategice cu un grad mai mare de predictibilitate”, a declarat ministrul.

Nazare subliniază că următorii pași esențiali sunt întărirea administrației fiscale, controlul strict al cheltuielilor și continuarea ajustării deficitului.

Ce urmează pentru România

Situația fiscală a țării va fi reevaluată pe 12 decembrie 2025, în Consiliul ECOFIN. România va continua rapoartele semestriale privind ajustarea fiscală, următorul termen fiind aprilie 2026.

Comisia Europeană va reveni cu o analiză extinsă odată cu pachetul de primăvară 2026 al Semestrului European, continuând monitorizarea strânsă a situației bugetare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, decizia CE a fost comunicată în contextul Pachetului de Toamnă al Semestrului European 2026, care stabilește direcțiile de competitivitate și politici fiscale pentru toate statele membre.

